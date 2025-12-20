Offese a Oriali, Allegri multato dal giudice di Seria A, ecco con quanto se la cava

La procura Figc accoglie la denuncia del club partenopeo dopo la semifinale di Supercoppa persa dal Milan

di Cristina Rossi

ROMA – Una multa da 10.000 euro a Massimiliano Allegri per “l’atteggiamento provocatorio” e le ripetute “espressione offensive” rivolte a un dirigente della squadra avversaria: il giudice sportivo sella Serie A Gerardo Mastrandrea ha reso noto tramite una comunicazione ufficiale le decisioni prese nella riunione di oggi, sabato 20 dicembre, rispetto ai comportamenti non regolamentari o scorretti assunti da calciatori o, come in questo caso allenatori. Nessuna espulsione dunque, ma un’ammenda da 10.000 euro è assegnata infatti all’allenatore del Milan che, durante la semifinale di Supercoppa persa con il Napoli, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Antonio Conte.

LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE DELLA SERIE A

In dettaglio, la decisione del giudice delle Procura Figc, motiva la multa al tecnico rossonero, “per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

