Nuovo blocco stradale contro l’America’s Cup: fermati i camion verso Bagnoli

PRIMO PIANO
Protesta dei comitati contro gli interventi previsti nel quartiere di Napoli in cui nel 2027 si svolgerà la manifestazione sportiva

di Nadia Cozzolino

NAPOLI – Non si fermano le proteste a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Poco prima dell’alba, i rappresentanti di alcuni comitati che da settimane stanno contestando gli interventi previsti nel quartiere hanno attuato un blocco stradale per fermare i camion diretti ai cantieri. Esponendo uno striscione che recita “Bagnoli non si vende”, gli attivisti hanno poi sfilato in corteo da via nuova Bagnoli a via Cocchia, rilanciando una manifestazione di protesta che si terrà sabato 7 febbraio alle 10.

 «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Lucca, una famiglia uccisa dal monossido di carbonio: trovati morti in casa madre, padre e i due figli
'Lo scontrino di Sempio è falso, parchimetro manomesso": lo dice il settimanale Giallo
