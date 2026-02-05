Nuovo blocco stradale contro l’America’s Cup: fermati i camion verso Bagnoli

Protesta dei comitati contro gli interventi previsti nel quartiere di Napoli in cui nel 2027 si svolgerà la manifestazione sportiva

di Nadia Cozzolino

NAPOLI – Non si fermano le proteste a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Poco prima dell’alba, i rappresentanti di alcuni comitati che da settimane stanno contestando gli interventi previsti nel quartiere hanno attuato un blocco stradale per fermare i camion diretti ai cantieri. Esponendo uno striscione che recita “Bagnoli non si vende”, gli attivisti hanno poi sfilato in corteo da via nuova Bagnoli a via Cocchia, rilanciando una manifestazione di protesta che si terrà sabato 7 febbraio alle 10.

