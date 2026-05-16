Nuova area camper al Presepe della Pace, la Giunta approva il progetto. Mestichelli: “Un’infrastruttura strategica per rafforzare l’accoglienza turistica di Rieti”

Comunicazione dell’approvazione della delibera di Giunta sulla presa d’atto del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla realizzazione di una nuova area camper in via Fonte Cottorella, nell’area sottostante al Presepe della Pace.

Il Comune di Rieti compie un nuovo passo avanti nel percorso di valorizzazione turistica del territorio e delle aree legate al progetto del Presepe della Pace. La Giunta comunale, su proposta del Vice Sindaco e Assessore al Turismo e Sport Chiara Mestichelli, ha infatti approvato la presa d’atto del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla realizzazione di una nuova area camper in via Fonte Cottorella, nell’area sottostante al Presepe della Pace.

Il progetto prevede un investimento complessivo pari a 201.300 euro e consentirà la realizzazione di una nuova infrastruttura dedicata al turismo itinerante in una zona strategica della città, a ridosso di uno dei luoghi simbolici del territorio reatino. Contestualmente, l’Amministrazione comunale avvierà le procedure necessarie all’approvazione della variante urbanistica e all’acquisizione dei pareri previsti attraverso la Conferenza dei Servizi.

Il Vice Sindaco e Assessore al Turismo e Sport Chiara Mestichelli:

“Con questo atto prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale per potenziare l’offerta turistica della città e valorizzare luoghi di grande identità e attrattività. La nuova area camper rappresenta un servizio importante per intercettare un segmento turistico in costante crescita, offrendo spazi adeguati e migliorando l’accoglienza per i visitatori che scelgono Rieti e il territorio reatino. L’intervento consentirà inoltre di riqualificare e rendere ancora più fruibile l’area del Presepe della Pace, inserendola in un percorso di valorizzazione più ampio legato anche alle iniziative delle celebrazioni francescane e ai cammini spirituali e naturalistici che attraversano il nostro territorio”.