Nuovi voli diretti Parigi-Seychelles



I nuovi collegamenti saranno operati da Air Seychelles in collaborazione con Etihad Airways

Air Seychelles, compagnia aerea nazionale delle Seychelles, lancia tre voli settimanali diretti tra Seychelles e Parigi Charles de Gaulle a partire dal 20 marzo 2026, inizialmente per un periodo di un mese. Il nuovo collegamento rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della connettività aerea tra l’arcipelago e uno dei suoi mercati europei più rilevanti, in un momento particolarmente significativo per il settore dei viaggi internazionali.

La rotta sarà operata con un Boeing 787-900 Dreamliner grazie ad un accordo con Etihad Airways, che consentirà ad Air Seychelles di introdurre capacità di lungo raggio mantenendo al tempo stesso elevati standard operativi e di servizio.

Parigi rimane uno dei principali centri culturali ed economici a livello mondiale e il nuovo collegamento diretto con l’aeroporto Charles de Gaulle offrirà ai viaggiatori delle Seychelles un accesso più agevole non solo alla Francia ma anche all’intero continente europeo. La nuova rotta è destinata a sostenere il turismo, i viaggi d’affari, gli scambi accademici e le relazioni culturali.

Il servizio migliorerà inoltre l’accessibilità delle Seychelles per i visitatori internazionali. Parigi rappresenta infatti uno dei principali hub europei, con numerose connessioni verso altre destinazioni del continente, facilitando così l’arrivo di viaggiatori da tutta Europa ed in particolare dalla Francia, storicamente uno dei mercati turistici più importanti per l’arcipelago.

Il lancio della nuova rotta avviene in un contesto in cui le chiusure dello spazio aereo in alcune aree del Medio Oriente hanno causato interruzioni nelle tradizionali rotte di transito attraverso gli hub del Golfo. Offrendo un collegamento diretto tra Seychelles ed Europa, Air Seychelles mira a garantire ai passeggeri un’alternativa di viaggio affidabile ed efficiente durante questa fase di incertezza nel panorama dei trasporti aerei globali.

In una fase iniziale, la compagnia opererà tre voli settimanali, con la possibilità di aumentare la frequenza fino a quattro voli a settimana in base alle esigenze operative e alla domanda del mercato.

Air Seychelles desidera inoltre esprimere la propria sincera gratitudine al Presidente delle Seychelles Patrick Herminie, la cui iniziativa e leadership hanno reso possibile il lancio di questo collegamento, nonché per il suo costante supporto nel portare a compimento questo importante sviluppo.

Orari dei voli (tutti gli orari sono locali)

Fino al 28 marzo 2026

HM1008 – Seychelles / Parigi: partenza 10:00 – arrivo 17:30 (mercoledì, venerdì, domenica)

HM1007 – Parigi / Seychelles: partenza 19:30 – arrivo 08:30 +1 (mercoledì, venerdì, domenica)

Dal 29 marzo 2026

HM1008 – Seychelles / Parigi: partenza 09:00 – arrivo 17:30 (mercoledì, venerdì, domenica)

HM1007 – Parigi / Seychelles: partenza 19:30 – arrivo 07:30 +1 (mercoledì, venerdì, domenica)

I biglietti sono disponibili sul sito www.airseychelles.com, presso i Guest Contact Centre di Mahé e Praslin e tramite le agenzie di viaggio.

Le autorità turistiche e i partner locali continuano a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione internazionale e restano in stretto contatto con compagnie aeree e strutture ricettive per garantire la massima assistenza ai viaggiatori. Un team dedicato dell’Air Seychelles è operativo dal lunedì al venerdì (08.00 – 16.00 ora locale) e il sabato (08.00-12-00 ora locale) per fornire supporto personalizzato e gestire eventuali modifiche agli itinerari: Air Seychelles call center +248 439 1000 o callcenter@airseychelles.com. Dopo l’orario lavorativo si potrà contattare il +248 257 5639 o +248 250 7796.

Con questa nuova rotta diretta, le Seychelles confermano il proprio impegno nel mantenere collegamenti affidabili con i principali mercati europei, offrendo ai viaggiatori un accesso semplice e diretto a uno dei paradisi più iconici dell’Oceano Indiano.