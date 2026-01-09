Si è conclusa il 21 dicembre 2025 la rassegna musicale “Note di Luce – Suoni per il tempo della meraviglia”, organizzata dall’Associazione Culturale E45 e ospitata nella maestosa e suggestiva Basilica paleocristiana di San Vitale a Roma, uno spazio di straordinaria bellezza architettonica che ha amplificato il valore simbolico e spirituale di ogni esecuzione. Nel corso delle settimane dell’Avvento, a partire dall’8 dicembre e fino alla serata conclusiva del 21 dicembre, il pubblico ha potuto vivere quattro concerti che si sono susseguiti come tappe di un unico percorso musicale, intrecciando contemplazione, ricerca timbrica e dialogo tra repertorio contemporaneo e tradizione.

Sotto la direzione artistica di Emanuele Stracchi – compositore, pianista e direttore – la rassegna ha visto la partecipazione di interpreti e formazioni di rilievo: l’apertura è stata affidata a I Musici Gemelli l’8 dicembre, seguita dal quartetto di flauti Alchimie Sonore nel concerto del 15 dicembre; il 20 dicembre è stata la volta dell’orchestra d’archi Musica del Vivo, diretta da Gilberto Bartoloni con la violinista solista Hinako Kawasaki, mentre il 21 dicembre Stracchi ha concluso la manifestazione con un recital solistico.

I concerti hanno attraversato repertori differenti, dal barocco al Novecento, fino a composizioni originali e suggestioni legate al tema del Natale, valorizzando il rapporto tra il suono degli strumenti, l’atmosfera raccolta della basilica e la dimensione contemplativa dell’ascolto. L’affluenza del pubblico è stata molto positiva in tutti gli appuntamenti; l’ingresso, sempre gratuito e senza prenotazione, ha favorito una partecipazione ampia e profondamente partecipe della comunità.

E45 è un’associazione culturale che dal 2016 ha concentrato la propria attività nella produzione di progetti musicali originali, con particolare attenzione alla scelta di luoghi non convenzionali e alla rilettura della musica classica in chiave attuale.

Per informazioni consultare il sito https://www.e45.it/note-di-luce





