NORDIO ATTRIBUISCE LE DELEGHE: A BALBONI IL DAP, MINORILE POTENZIATO A OSTELLARI

Roma, 12 maggio 2026 – Nell’ottica di una redistribuzione delle deleghe del Dicastero, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha attribuito al Viceministro Francesco Paolo Sisto la delega al Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia, che si aggiunge alle sue precedenti; al Sottosegretario Alberto Balboni il Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria e la Magistratura Onoraria; al Sottosegretario Andrea Ostellari il Dgmc, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità.

L’assetto delle nuove deleghe, in quest’ultimo caso, risulta funzionale al potenziamento del Dgmc, nella scelta politica di contrastare al meglio la devianza giovanile, fenomeno di assoluta attualità. Tale potenziamento prevede quindi il rafforzamento dell’intero Dipartimento Minorile, anche sotto il profilo del personale penitenziario.