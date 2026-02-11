mercoledì, Febbraio 11, 2026

“Non Ci Si Crede” con Paciullo a Roma: la commedia che conquista il pubblico. Imperdibile al Teatro San Paolo

Daniela Del Prete
Arriva a Roma “Non Ci Si Crede”, la nuova commedia con Paciullo, già accolta da un entusiasmo travolgente: le date del 19 e 20 febbraio sono infatti sold out, mentre restano disponibili gli ultimi posti per gli spettacoli del 21 febbraio alle ore 21:00 e del 22 febbraio alle ore 17:00 al Teatro San Paolo.

Una storia surreale che fa ridere… e non solo

La pièce gioca con l’assurdo e il surreale, portando in scena tre fratelli dalle personalità completamente diverse, costretti a convivere per risolvere una delicata questione familiare: l’eredità di un castello. Ma il fratello minore, con la sua imprevedibilità, trascinerà gli altri due in una serie di situazioni paradossali che sfidano ogni logica, trasformando la convivenza in un vortice di equivoci e comicità.

Il testo alterna gag visive, dialoghi serrati e momenti di improvvisazione, con un linguaggio immediato capace di coinvolgere un pubblico trasversale.

Regia brillante e un fantasma… molto speciale

La regia valorizza l’elemento corale, mantenendo viva la tradizione della commedia all’italiana ma con un ritmo moderno e irriverente. A sorprendere il pubblico è anche la presenza di un fantasma, figura comica e imprevedibile che diventa il motore dei colpi di scena e delle situazioni più esilaranti.

Date e orari

Teatro San Paolo – Roma19 e 20 febbraio – SOLD OUT21 febbraio – ore 21:0022 febbraio – ore 17:00

Dal sapere all’ascolto, al Palladium l’Omaggio alla Musica Strumentale Italiana
