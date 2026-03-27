Comunicato stampa

“Noi il Maestro e Roma” il 4 aprile ad Ardea.

La Fondazione Califano rende omaggio al Maestro e alla canzone romana.

Ardea – Con “Noi, il Maestro e Roma” torna ad Ardea, il prossimo 4 aprile alle ore 17,30 nella Sala Consiliare del Comune in piazza Franco Califano, l’attesissimo appuntamento dedicato al ricordo del Maestro Franco Califano, scomparso il 30 marzo del 2013 e sepolto nella cittadina del litorale laziale.

Con look rinnovato e un parterre di ospiti ampliato, la bella Kermesse organizzata dalla Fondazione Franco Califano in collaborazione con il Comune della Città di Ardea e Officine della Musica, si appresta ad andare in scena, come ogni anno, nella sala comunale, con sede nella piazza intitolata al musicista e poeta romano, aprendo per la prima volta le porte alla canzone romana di cui Califano ne fu interprete per eccellenza.

Un pomeriggio pre-pasquale dedicato quindi al ricordo in musica dell’indimenticabile cantautore romano, interpretato magistralmente da Alberto Laurenti produttore artistico, arrangiatore autore e direttore artistico della Fondazione, accompagnato agli strumenti dai suoi musicisti Stefano Corrias alla batteria, Memè Zumbo al basso, Stefano Zaccagnini alla chitarra, Paulo La Rosa alle percussioni, Stefano Monastra alla tromba e Paolo Petrilli alla fisarmonica.

Ospite d’onore della serata poi l’attore Maurizio Mattioli di Califano amico fraterno, che accompagnato da Laurenti renderà, come sempre, il suo personale commovente tributo al maestro.

I NovaRoma, Serena D’Ercole, Toto Casanova, Marco Di Barnaba e Assy Serafini, nella rosa degli artisti che si alterneranno sul palco per dare voce al ricordo del Califfo, ma anche ai pezzi più rappresentativi della canzone romana.

Tra le novità anticipate dalla Fondazione Califano, anche la presentazione di un inedito dell’artista scomparso, al momento però lasciato in stand by.

“Proprio in occasione della commemorazione della sua scomparsa avevamo deciso di presentare un bellissimo inedito scritto con il sottoscritto nel 1997, e lasciato da allora nel cassetto in cui era stato riposto insieme a tante altre bellissime canzoni. – ha dichiarato Alberto Laurenti – Purtroppo non avendo ricevuto, ad oggi, l’autorizzazione da parte di sua figlia Silvia ci siamo dovuti fermare. nostro malgrado. Ovviamente siamo molto dispiaciuti di non poter regalare, quel giorno, al pubblico e alle tante persone che amano Califano un brano straordinario nato in un momento artisticamente felice della sua vita, che lo vide scrivere tanti pezzi pop. Rimaniamo tuttavia fiduciosi di risolvere in tempi brevi le questioni tecniche per pubblicare il brano”.

La giornata dedicata alla commemorazione di Franco Califano, che cade a ridosso della data di scomparsa abbraccerà, come ogni anno, la benedizione della tomba presso il cimitero comunale alle ore 16,30 e la partecipazione gratuita dell’ Orchestra Filarmonica di Ardea, dalla quale si leverà l’omaggio musicale all’artista.

“Festeggiare il maestro Califano è ormai una tradizione, un appuntamento sentito e voluto da tutti noi – ha detto Antonello Mazzeo – Da diversi anni la nostra Fondazione si è resa promotrice di un’iniziativa che mira a tenere vivo il ricordo del maestro, proprio nella città in cui riposa. Ringraziamo a tal proposito l’Amministrazione comunale e la Filarmonica di Ardea per averci sostenuto in un percorso doveroso nei confronti di un grande artista”.

“E’ un privilegio per la città di Ardea – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Ardea Francesca La Pietra – celebrare un artista del calibro di Franco Califano al quale si lega la musica italiana e la canzone romana di cui ne è stato massimo interprete. Siamo per questo fortemente onorati di poter ospitare e sostenere ogni iniziativa culturale legata al Maestro Califano e ringrazio per l’impegno e l’attività svolta la Fondazione Franco Califano, Officine delle Musica e la Filarmonica di Ardea per il sostegno puntualmente offerto all’iniziativa”.

L’apertura della Casa Museo a partire dalle ore 14 consentirà ai visitatori di entrare a fare parte della vita dell’artista e viverne attraverso oggetti, foto ricordo e testi scritti, le emozioni che ne caratterizzarono l’esistenza.

Comune di Ardea Sala Consiliare piazza Franco Califano

Ingresso libero

Ufficio stampa 333 5385202 patrizia.claps@gmail.com