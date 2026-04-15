“Nodi Oscuri”: a Roma un confronto necessario su una violenza ancora invisibile

ROMA – Si è tenuto a Roma, presso la sede di Azimut Capital Management a Roma, l’incontro dedicato alla presentazione del libro “Nodi Oscuri – Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile” di Elisa Caponetti, psicologa giuridica e forense, criminologa e psicoterapeuta. Un evento intenso e partecipato che ha acceso i riflettori su una tematica tanto delicata quanto spesso sottovalutata.

A dialogare con l’autrice è stato il giornalista e scrittore Mauro Valentini, dando vita a un confronto profondo e articolato sui contenuti del libro, che raccoglie testimonianze e riflessioni su forme di violenza meno evidenti ma profondamente radicate nella società.

Sono intervenuti anche il giudice Valerio De Gioia, autore della prefazione del volume, e l’avvocato Maria Letizia Sassi, offrendo ulteriori chiavi di lettura e arricchendo il dibattito con contributi di grande valore. Particolarmente toccanti le letture curate dall’attrice e produttrice Annalisa Aglioti, che hanno dato voce e corpo alle storie raccontate nel volume, coinvolgendo emotivamente il pubblico presente.

L’evento ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione, sottolineando la necessità di riconoscere e affrontare quelle dinamiche di violenza che spesso restano nell’ombra, invisibili agli occhi ma presenti nella quotidianità di molte persone.

A conclusione dell’incontro, un aperitivo ha favorito un momento di confronto informale tra relatori e partecipanti, proseguendo il dialogo in un clima di condivisione e riflessione.

Un appuntamento significativo che conferma quanto sia urgente continuare a parlare, ascoltare e dare spazio a queste storie, per trasformare la consapevolezza in cambiamento concreto.