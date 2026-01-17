sabato, Gennaio 17, 2026

salute

Ultime notizie

Nicol Delago finalmente libera: la discesa a Tarvisio è sua, Vonn terza

SPORT
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read

Sul podio la tedesca Weidle-Winkelmann e la statunitense Vonn. Solo undicesima Sofia Goggia

ROMA – Trionfo azzurro nella discesa femminile di Tarvisio di Coppa del mondo. Splendida infatti la prestazione di Nicol Delago, che ha chiuso davanti a tutte. Sul podio sono salite poi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (seconda) e la statunitense Lindsey Vonn (terza). Più lontana Sofia Goggia: per lei undicesimo posto. Oltre a loro due, risultati da sottolineare anche per Laura Pirovano (sesta) e Nadia Delago, la sorella di Nicol, che ha chiuso decima.

“Questa vittoria ha per me un significato enorme dopo anni di alti e bassi. Voglio ringraziare chi mi ha sempre sostenuto, a cominciare da mia sorella e la mia famiglia. E poi il mio staff. Grazie a loro ho ritrovato la libertà di sciare e questo risultato ripaga di tanto lavoro. Con il decimo posto di mia sorella Nadia, poi, è proprio una bellissima giornata che non dimenticheremo. Con un pensiero anche alle prossime Olimpiadi”.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
E’ morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Next article
“Volevo ucciderlo”: Zouhair Atif ha accoltellato e ucciso Abanoub Youssef solo per una foto con una ragazza
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025