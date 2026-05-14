Nel rispetto della verità prima di ogni cosa

Trevi Nel Lazio, Una vittoria senza valore quella di Unione e Cambiamento, la pagina fb “Amministrazione Comunale di Trevi Nel Lazio” continua ad elaborare

Il bisogno di avere ragione, al di sopra di tutto, appartiene alla sfera dell’ego ed è un comportamento che porta a distorcere la realtà perché al momento fa comodo e si ha la sensazione di primeggiare alimentando il proprio ego. Nei giorni scorsi il Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni), rispondeva ad una richiesta inviata dal capogruppo di “Unione e Cambiamento” Vincenzo Cecconi che con una nota inviata lo scorso 27 aprile all’organo regionale , sollevava una violazione dell’art 9 L.28/2000, commesso dalla pagina facebook “Amministrazione Comunale Trevi Nel Lazio”. La risposta del Corecom, è stata chiarissima ed esaustiva, rigettando ogni pretesa che in questi anni era stata avanzata dal gruppo “Unione e Cambiamento”. Fin qui tutto chiaro e lineare, ma non accettando la risposta che non era di suo gradimento, il consigliere Cecconi lo scorso 11 maggio scrive nuovamente al Corecom, questa volta non attaccando il contenuto della pagina, ma l’uso del logo del Comune di Trevi Nel Lazio presente nel profilo. Dunque il Corecom non fa alcuna precisazione sulla precedente del 27 aprile scorso, anzi conferma quanto già scritto, ma risponde alla nuova richiesta ricevuta appunto lo scorso 11 maggio : “……In merito alle pubblicazioni, fermo quanto già rilevato con l’istruttoria relativa alla precedente segnalazione e sulla non procedibilità delle comunicazioni effettuate attraverso pagine private, non può non evidenziarsi che la pagina Facebook segnalata abbia come “immagine profilo” l’immagine del Comune di Trevi……..S’invita pertanto l’amministratore della pagina alla rimozione del logo del Comune di Trevi dall’immagine del profilo”. Dunque l’obiettivo principale era di far chiudere la pagina facebook, azione rivendicata da sempre dal gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento”, avendo però avuta una risposta negativa dal Corecom, pur di strappare un minimo consenso è stata chiesta la rimozione del logo del Comune di Trevi, cosa effettuata senza alcun problema. “Quindi che risultato così “esaltante “ha ottenuto Unione e Cambiamento??? Nessuno ! -commentano alcuni sostenitori- La pagina è attiva e continua a pubblicare, il Corecom conferma quanto detto nella comunicazione precedente che la pagina è privata e dopo l’ennesima lettera del capogruppo di Unione e Cambiamento Vincenzo Cecconi, prende atto del logo del Comune di Trevi Nel Lazio presente ed invita a toglierlo, cosa fatta. Dunque una vittoria senza valore quella di Cecconi sbandierata come “atto di giustizia”, ma nel rispetto della verità prima di ogni altra cosa, va sottolineato che la pagina facebook “Amministrazione Comunale di Trevi Nel Lazio”, non è stata chiusa come era desiderio da anni dei consiglieri di “Unione e Cambiamento” e continua la sua elaborazione. Ancora una volta per alimentare il proprio ego, invece di svolgere un’azione che si addice ad un’opposizione costruttiva e produttiva per il paese, i consiglieri di “Unione e Cambiamento” hanno bisogno di avere sempre ragione e primeggiare in ogni discussione per appagarsi di un senso di egemonia. Per fortuna la verità e la realtà è una sola e di certo non combacia con quella loro che è distorta”.