Nel programma di Giulio Calamita, attenzione ed iniziative per il benessere degli animali

Colleferro, Moira Marchesi: “Prosegue il nostro impegno per la tutela degli animali con nuove e importanti iniziative. Un percorso di civiltà che continua tra innovazione e sensibilizzazione”

L’Amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Pierluigi Sanna, ha avuto il merito di operare con estremo virtuosismo nell’ambito del benessere animale. Grazie a questo impegno, il Comune di Colleferro è oggi un ente che supera la mera gestione

dell’emergenza randagismo per promuovere una vera cultura del rispetto e della convivenza armoniosa, agendo nel solco della Legge quadro n. 281/1991 per la tutela degli animali d’affezione. In piena continuità con questa visione, il candidato Sindaco Giulio Calamita pone il benessere animale tra i punti cardine del suo programma elettorale. Tra le liste a suo sostegno spicca “Il Castello”, che vede tra i propri candidati la prof.ssa Moira Marchesi, figura che opera da anni nel volontariato locale, dedicandosi con passione alla tutela degli animali. “Un’amministrazione attenta e vicina al benessere degli animali –commenta Moira Marchesi (nella foto)- è fondamentale, perché incarna il grado di civiltà e progresso sociale di una comunità. La tutela degli animali non è più solo una questione etica, ma un dovere amministrativo e legale che si traduce in una migliore qualità della vita per tutti i cittadini. In questi ultimi anni l’Amministrazione Sanna, di cui Giulio Calamita ne è stato Vice Sindaco, ha fatto moltissimo in questo ambito, con la sinergia creata con alcuni sodalizi, tra cui le Associazioni: Mai più Randagi, Alfa e le Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos. Negli ultimi due anni sono state effettuate numerose campagne di microchippatura e sterilizzazione di cani e gatti per prevenire l’abbandono e il randagismo. Sono state

inoltre promosse azioni per incentivare l’iscrizione dei cani all’anagrafe regionale e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso progetti didattici volti a insegnare il rispetto degli animali e la loro gestione responsabile. Inoltre – continua Moira Marchesi – sono state create aree di sgambamento attrezzate per favorire una gestione urbana accogliente verso chi possiede animali”. Sotto questo aspetto, il Comune di Colleferro ha raggiunto un traguardo fondamentale con la nascita dello “Sportello per gli Animali”. “Si tratta di un’iniziativa che rende ancora più virtuosa la nostra gestione amministrativa – sottolinea con orgoglio la professoressa Marchesi –. Lo sportello, situato presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica”, rappresenta un nuovo punto di riferimento per cittadini, associazioni e volontari impegnati nella tutela dei nostri amici a quattro zampe”. Lo sportello non è solo un’interfaccia funzionale per ricevere informazioni sulle

procedure, ma anche un luogo fisico di incontro per le realtà che si occupano del territorio. Uno spazio dove organizzare corsi di formazione, laboratori di sensibilizzazione, incontri pubblici e iniziative dedicate all’empatia e alla responsabilità. “Di certo i progetti non finiscono qui – conclude Marchesi – e potranno proseguire e intensificarsi con la vittoria di Giulio Calamita. Il nostro obiettivo è porre sempre maggiore attenzione alla cura e al rispetto degli animali, rendendo la convivenza sempre più armoniosa in una città come Colleferro, che si dimostra all’avanguardia nel volontariato e nella protezione dei più fragili“.