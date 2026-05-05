Nel cuore di Roma una fattoria urbana dove gli animali sono davvero liberi: il caso del Giardino di Filly

Nel cuore di Roma, lungo il Lungotevere degli Inventori, esiste un luogo che riesce a mettere in pausa il ritmo frenetico della città e a restituire, anche solo per qualche ora, un contatto autentico con la natura. È il Giardino di Filly, una fattoria didattica immersa in un contesto urbano che negli ultimi anni ha attirato un numero crescente di famiglie alla ricerca di esperienze diverse dal solito.

A pochi passi dal traffico e dal cemento, si apre infatti uno spazio che ricorda più una campagna che una metropoli. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente: bambini che corrono tra gli alberi, genitori seduti all’ombra e animali che si muovono con una libertà inaspettata. Ed è proprio questo uno degli elementi che più colpisce chi visita il Giardino di Filly per la prima volta.

Capre, pecore, conigli, galline, anatre e pony convivono in un ambiente progettato per favorire non solo il loro benessere, ma anche un’interazione spontanea con le persone. Non si tratta di un’esperienza passiva, come accade spesso negli zoo o nei parchi tradizionali, ma di un vero e proprio incontro diretto: gli animali si avvicinano, osservano, si lasciano accarezzare e, in molti casi, sembrano instaurare una forma di relazione con i visitatori, soprattutto con i più piccoli.

Questo tipo di interazione rappresenta un valore aggiunto non trascurabile, soprattutto in un contesto urbano come quello romano, dove le occasioni di contatto con la natura sono sempre più limitate. Il Giardino di Filly si inserisce infatti in una crescente domanda di spazi educativi all’aperto, capaci di unire divertimento e apprendimento.

Il progetto nasce proprio con questa finalità: offrire un ambiente in cui i bambini possano sviluppare empatia, senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente attraverso l’esperienza diretta. Non solo osservazione, quindi, ma partecipazione attiva. I più piccoli possono avvicinarsi agli animali, imparare a prendersene cura e comprendere, in modo naturale e immediato, i ritmi della vita rurale.

Accanto alla visita libera, la struttura propone una serie di attività che rafforzano questa dimensione educativa: laboratori creativi, esperienze con i pony, centri estivi e feste di compleanno. Tutte iniziative pensate per valorizzare il tempo trascorso all’aria aperta e stimolare la curiosità dei bambini.

Ma ciò che rende davvero particolare questo luogo è il contrasto con il contesto in cui si trova. A pochi metri dal Tevere e dalle arterie più trafficate della città, il Giardino di Filly riesce a creare una dimensione parallela, quasi sospesa, dove la relazione tra uomo e animale torna a essere semplice, immediata, priva di filtri.

Per molte famiglie si tratta di una scoperta sorprendente: un posto in cui trascorrere qualche ora diversa, lontano dai classici itinerari cittadini, senza allontanarsi realmente da Roma. Un’esperienza che riesce a coinvolgere non solo i bambini, ma anche gli adulti, spesso colpiti dalla naturalezza con cui gli animali interagiscono con le persone.

In un’epoca in cui il tempo libero è sempre più digitalizzato e mediato dagli schermi, realtà come il Giardino di Filly rappresentano un’alternativa concreta, capace di riportare al centro il valore della semplicità e del contatto diretto con la natura. Un piccolo spazio verde che, pur nel cuore della città, riesce a restituire una dimensione autentica e, per molti versi, quasi dimenticata.

Il Giardino di Filly si trova a Roma, in Lungotevere degli Inventori 69, nel quartiere Portuense.