lunedì, Dicembre 22, 2025

salute

SALUTE

Malattia di Huntington, LIRH: passi avanti su riconoscimento e ricerca scientifica

Erika Ciancio - 0
Il 2025 si chiude come un anno particolarmente significativo per LIRH – Lega Italiana Ricerca Huntington, segnato da un rafforzamento dell’impegno sociale e divulgativo della...

Sanità, corso SICCH su Tavi e tecnologie mini-invasive per giovani cardiochirurghi

Sanità, Giuliano (UGL): “Nelle corsie degli ospedali servono regole certe e personale qualificato”

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”

Roma si risveglia nella magia della Befana

Ultime notizie

Nasce il Consiglio dei Giovani di Ciampino: partecipazione, idee e futuro

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Autore costantino sacchetto
Less than 1 min.read

Ci siamo appena insediati e sono molto contento che il Consiglio dei Giovani di Ciampino nasca con la volontà di essere uno spazio attivo, propositivo e costruttivo, capace di portare idee e proposte concrete per il presente e per il futuro della nostra città.

Questo nuovo percorso rappresenta un’importante opportunità per i giovani di Ciampino, che potranno partecipare in modo diretto alla vita pubblica, confrontarsi e contribuire alle scelte che riguardano la comunità.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale per aver creduto nei giovani e per aver sostenuto la nascita di questo Consiglio, riconoscendo il valore della partecipazione e dell’ascolto delle nuove generazioni.

Il Consiglio dei Giovani lavorerà fin da subito con impegno e responsabilità, con l’obiettivo di costruire un dialogo costante con le istituzioni e di dare voce alle idee, ai bisogni e alle proposte dei giovani, guardando con fiducia al futuro di Ciampino.

Lorenzo Fanasca 

Previous article
Sanità, Tiso(Accademia Ic): “Liste di attesa infinite. Serve sistema rapido ed equo”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025