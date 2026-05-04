Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: l’eccellenza del cinema tra Roma e Irpinia, nel segno dei grandi maestri

Conferenza stampa di presentazione

Martedì 5 maggio | ore 14:30 | Roma, Spazio Veneziano (via Reno, 18A)

L’eccellenza del cinema contemporaneo fra Roma e Irpinia trova il suo spazio. Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un progetto formativo destinato a inserirsi nel panorama cinematografico nazionale con un modello innovativo e radicato nei territori.

La presentazione ufficiale si terrà martedì 5 maggio alle ore 14:30, nella prestigiosa sala Spazio Veneziano, nel cuore del quartiere Coppedè a Roma.

Il Centro nasce da un’idea del regista irpino Modestino Di Nenna, in sinergia con ASI Cultura e con il suo responsabile d’area Michele Cioffi per dare vita a una collaborazione di alto profilo che coniuga visione artistica, formazione e promozione culturale.

Il ruolo di ASI Cultura e la visione di Modestino Di Nenna

ASI Cultura rappresenta una realtà di rilievo nazionale nella promozione artistica, culturale e formativa. Negli anni si è distinta per la realizzazione di numerosi progetti di successo, iniziative di forte impatto sociale e percorsi accademici riconosciuti. Grazie a una rete consolidata e a risultati significativi su tutto il territorio italiano, ASI Cultura è oggi un punto di riferimento autorevole nello sviluppo di attività culturali innovative, inclusive e di alta qualità.

Modestino Di Nenna, autore di un cinema sociale e inclusivo, propone una visione chiara e ambiziosa: formare le nuove generazioni di professionisti capaci di raccontare il presente e contribuire alla costruzione del futuro dell’audiovisivo italiano.

Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: il progetto e il modello formativo

La denominazione “Centro Sperimentale Irpinia Film Academy” affonda le sue radici in un territorio simbolo della grande tradizione cinematografica italiana, l’Irpinia, terra di maestri di fama internazionale come Sergio Leone ed Ettore Scola.

Il progetto si sviluppa attraverso due sedi didattiche strategiche e complementari: a Roma, all’interno dello Spazio Veneziano, gli studenti potranno vivere un’esperienza immersiva a stretto contatto con produzioni, istituzioni e opportunità professionali; a Irpinia, presso lo storico istituto tecnico agrario “F. De Sanctis”, secondo più antico d’Italia, sede simbolica e identitaria che rafforza il legame con il territorio e con le radici culturali del cinema italiano.

L’obiettivo è creare una rete nazionale di accademie cinematografiche interconnesse, capaci di condividere metodologie innovative, valori culturali e standard qualitativi elevati, contribuendo concretamente alla crescita del settore audiovisivo e alla valorizzazione di nuovi talenti.

Il Centro si distingue per un’offerta formativa contemporanea, inclusiva e fortemente orientata al mondo del lavoro. Il percorso didattico, della durata di tre anni, prevede per ciascun anno accademico 120 ore tra formazione teorica, laboratori pratici, attività sul set e simulazioni cinematografiche.

Elemento distintivo del metodo formativo è l’approccio innovativo. L’attore non è più soltanto interprete, ma protagonista consapevole dell’intero processo creativo e produttivo, dalla scrittura alla distribuzione. Al termine del percorso, gli studenti conseguiranno diplomi rilasciati da ASI Cultura e riconosciuti da quattro Ministeri all’interno dell’ente.

L’appuntamento del 5 maggio

Alla conferenza stampa interverranno: Modestino Di Nenna, fondatore e direttore dell’Accademia; Michele Cioffi, responsabile ASI Cultura; Pietro Caterini, dirigente scolastico dell’istituto agrario “F. De Sanctis”; docenti dell’accademia e altri partner istituzionali e culturali. Al termine della conferenza stampa sarà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio dal titolo “La Voce della Pace”, alla presenza dei suoi protagonisti. Un racconto emozionante che si propone di trasmettere un messaggio universale di pace, dialogo e speranza.