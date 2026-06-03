Nasce FH55 Academy, il programma di formazione interna firmato FH55 Hotels



Un nuovo progetto dedicato alla crescita e alla valorizzazione delle persone e allo sviluppo delle competenze concrete nel settore dell’hospitality

FH55 Hotels lancia FH55 Academy, il nuovo progetto strategico dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale delle proprie persone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rispondere in modo concreto e strutturato alle esigenze operative delle strutture e alle trasformazioni in atto nel settore dell’hospitality, sempre più orientato a qualità del servizio, innovazione e centralità delle competenze. Attraverso un approccio pragmatico e strettamente connesso alla quotidianità lavorativa, FH55 Academy si propone di rafforzare le competenze interne e favorire percorsi di crescita coerenti con l’evoluzione dei ruoli e delle professionalità all’interno del gruppo.

L’Academy si distingue per un approccio pratico, esperienziale e fortemente connesso alla realtà operativa: i percorsi formativi vengono infatti costruiti sulla base dei reali fabbisogni aziendali e delle specifiche esigenze dei diversi reparti, con contenuti immediatamente applicabili nel lavoro di tutti i giorni. Ogni anno il piano formativo verrà definito attraverso l’analisi dei bisogni espressi direttamente dai collaboratori, delle priorità legate al piano industriale e delle aree strategiche individuate dal gruppo.

Per il primo anno di attività, la FH55 Academy ha già avviato 8 corsi per un totale di 144 ore formative e 75 partecipanti coinvolti, tra cui un percorso dedicato alla leadership al femminile, una job rotation nell’area cucina e cinque percorsi focalizzati sugli standard operativi e sulle soft skills, per tutte le strutture del gruppo. I programmi saranno modulati annualmente in base ai bisogni organizzativi e professionali, con l’obiettivo di potenziare sia le hard skill sia le soft skill.

La formazione si svilupperà attraverso modalità integrate che combinano attività in aula, esercitazioni pratiche, case history, videocorsi e podcast, con la volontà di trasformare ogni momento della vita aziendale (dall’onboarding ai meeting interni) in un’occasione di apprendimento e condivisione. Un vero e proprio “hospitality human hub” orientato alla crescita continua delle persone. I percorsi si svolgeranno nelle 4 diverse strutture e sedi del gruppo con l’obiettivo di diffondere la cultura formativa in modo trasversale e capillare all’interno dell’organizzazione.

L’Academy nasce con obiettivi chiari e concreti: attrarre nuove risorse, favorire la crescita interna delle persone e rafforzare il senso di appartenenza all’azienda attraverso percorsi strutturati di sviluppo professionale. Il progetto punta inoltre a creare una mappatura sempre più chiara delle competenze presenti all’interno del gruppo, valorizzando la contaminazione tra professionalità diverse e favorendo la costruzione di team multidisciplinari a supporto dei futuri progetti aziendali.

Elemento distintivo del progetto è l’introduzione degli open badge, strumenti digitali di certificazione delle competenze acquisite nel percorso formativo. I badge rappresentano un sistema strutturato e progressivo di riconoscimento delle abilità sviluppate, che consente di mappare in modo chiaro e trasparente il percorso di crescita di ciascuna persona all’interno dell’organizzazione. Attraverso un linguaggio condiviso e immediatamente leggibile, gli open badge valorizzano le competenze acquisite sia in ambito teorico sia operativo, rendendole tracciabili e spendibili nei diversi contesti professionali interni. I badge sono suddivisi in cinque aree principali (F&B, Hospitality, Strategic Skill, Soft Skill e Job Rotation) permettendo di identificare in modo immediato le competenze sviluppate e favorendo la creazione di team sempre più trasversali, eterogenei e orientati ai nuovi progetti aziendali.

“La formazione è fondamentale per la nostra azienda e con la nostra academy è una formazione concreta, misurabile e coerente con i nostri valori e bisogni,” dichiara Ilaria Bigliazzi, HR Director FH55 Hotels. “Non si tratta solo di trasferire conoscenze, ma di sviluppare competenze reali che accompagnino la crescita professionale e personale, rendendo ogni collaboratore protagonista del proprio percorso ed allo stesso tempo rendere la nostra azienda maggiormente attrattiva e competitiva.”

I programmi della FH55 Academy si avvalgono di un corpo docente qualificato composto sia da professionisti senior interni, custodi del know-how e della cultura aziendale, sia da docenti esterni selezionati per portare visioni innovative, aggiornamenti e best practice di settore. Ogni percorso prevede inoltre prove finali finalizzate a verificare concretamente l’apprendimento e consolidare le competenze maturate. FH55 Hotels apre inoltre la possibilità di candidarsi come docenti dell’Academy: i professionisti interessati potranno presentare la propria candidatura scrivendo a hr@fhhotelgroup.it e compilando l’apposito form, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti.

“Crediamo fortemente che la qualità del servizio nasca dalla qualità delle persone,” aggiunge Claudio Catani, Vice President Operations FH55 Hotels. “FH55 Academy rappresenta un passo strategico per rafforzare la nostra identità e sostenere lo sviluppo futuro del gruppo, attraverso competenze solide, condivise e riconosciute.”

Con l’Academy, il gruppo FH55 Hotels conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura aziendale orientata all’apprendimento continuo, all’innovazione e alla valorizzazione delle persone: elementi sempre più centrali per affrontare con successo le sfide del turismo contemporaneo. L’iniziativa si inserisce inoltre in una visione di lungo periodo che pone le persone al centro della strategia aziendale, con l’obiettivo di rafforzare competenze, qualità del servizio e competitività del gruppo nel mercato dell’hospitality, favorendo al tempo stesso attraction, crescita interna e sviluppo di team sempre più dinamici e multidisciplinari.