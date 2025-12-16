Napoli & Festival : Trionfo di musica, teatro e solidarietà al Politeama

Applausi, emozioni e impegno sociale hanno segnato il trionfo di Napoli & Festival 2025 davanti a una platea gremita.

Il Teatro Politeama di Napoli ha accolto il 15 dicembre un pubblico caloroso e numeroso per la nuova edizione di Napoli & Festival 2025, confermandosi un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale partenopeo. La serata, ideata da Alfonso Gemito con regia teatrale di Savio Morelli e promossa dall’associazione Dagal Creations APS, ha intrecciato musica, teatro e solidarietà, regalando al pubblico uno spettacolo di altissimo livello. Presente il Sindaco di Palma Campania Aniello Donnarumma e l’assessore Giuseppe Ferrante dando il loro sostegno istituzionale all’ evento dichiarando che il prossimo anno ci sarà il gemellaggio tra Napoli & Festival e il Carnevale di Palma Campania.

Tra i momenti più attesi con l’ impeccabile conduzione di Ida Piccolo e Ettore Dimitroff la consegna dei premi a Francesco Emilio Borrelli, deputato premiato per il suo impegno civile e la difesa della legalità e con lui subito dopo Luigi Zeno, giovane attore protagonista della serie “La Scuola” Netflix che ha fatto della sua arte un mezzo di sensibilizzazione contro il bullismo.

Francesco Emilio Borrelli: il sostegno alla visione di Alfonso Gemito

Sul palco del Politeama, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha voluto sottolineare il valore del lavoro di Alfonso Gemito, ideatore del Festival, apprezzandone l’impegno nel riportare in vita una tradizione musicale e teatrale che appartiene alla storia di Napoli.

“Questo Festival è la dimostrazione che la cultura può essere motore di rinascita e di legalità. Alfonso Gemito ha avuto il coraggio e la passione di riportare in scena un patrimonio che rischiava di essere dimenticato. È un progetto che merita sostegno e che io stesso continuerò a supportare negli anni futuri, perché Napoli ha bisogno di eventi che uniscono arte e impegno civile”, ha dichiarato Borrelli, ricevendo applausi convinti dalla platea.

Un festival di cultura e solidarietà

La serata ha visto alternarsi grandi nomi e giovani talenti, con dodici allievi di scuole di recitazione e canto, la direzione musicale di Gennaro Carbone, il balletto di Pasqualina Ricciardi e la regia televisiva di Enzo De Vito.

Sono stati conferiti Premi per Arte, Musica e Cultura agli ospiti:

Noto maestro Mario Maglione, Cosimo Alberti attore di Un Posto al sole, Marika Gambardella attrice Raifiction in Mare Fuori, Luigi Zeno attore protagonista “La Scuola” Netflix, Radio Rocket di Made in Sud, il sassofonista Rocco Di Maiolo che ha omaggiato Jemes Sianese ,Massimiliano Cimino grande imitatore, artista con Gennaro Sacco cantante, Rita Siani con “E M’ annamore ancora di”, il noto giornalista Antonio D’ Addio autore del libro Un Tris di Regine , Dario Duro fiduciario AMIRA Napoli, cantante Cosimo Di Livello Alto con Na Bruscia Pe Vivere, I Tumità, cantante lirica Martina Bortolotti, l’ artista Biagio Lucignolo con il suo pinocchio, e i grandi artisti Salvatore Minopoli, Antonio Ottaiano.

Giovani Talenti :

Franco Giordani con Cara Bugiarda, Valeria Granozio con Era De Maggio, Elda con Passione , Gino Ricordi con Canzona Bella, Antonio Di Castaldo con Chelle Conte, Enzo Morelli con Si istat tu, Gabriele Acanfora con Lusingame, Mirko D’ Andrea con N’ Ammurate e te, Lello Aversano con Clienti Appuntamenti, Vincenzo Carcarino con Il Letto degli Amanti, Toni Damiani con Guapparia, Sasà Di Mauro con Segretamente accompagnato da Rosario Rey Pensa e dal maestro Enzo Mottola per le chitarre e al piano dal maestro Gennaro Carbone , Tony Brio con A gelusia, Pino De Rio con O Bar E l’ università, Susy Torre con Cartuline e Napule , Tony Attanasio con ‘O Vesuvio, Mimmo Attanasio con Tu Ca Nun Chiagne, Eduardo Scuotto accompagnato dal maestro al piano Gustavo Martucci, Rosario Ricci con A’ Stiratrice, Maria Red con Tammuriata Nera, Gianni Di Meo con O Paese Do Sole, Vincenzo De Mary con Napulitano all’ estero, Tony Floriano con Mente Cuore, Flavio Volpe con Faccitela Sunnà, Genny Forte con ‘A Pizza.

L’immagine degli artisti è stata valorizzata da un team di professionisti: il parrucco, curato con maestria da Giampiero Gargano, Luigi Laura e Fabio Capone, ha dato forma e carattere alle acconciature della serata; il trucco, affidato alla sensibilità e all’estro di Ferdinando Ferrara, Virginia Pezzella, Maria Aleadro e Flora Stile, ha esaltato i volti e le emozioni dei protagonisti, rendendo ogni dettaglio parte integrante dello spettacolo.

A rendere impeccabile la macchina organizzativa del Festival è stato anche il lavoro dello staff tecnico, guidato da Lello Troise, che ha curato con professionalità ogni dettaglio scenico e logistico. Le immagini e i momenti più significativi della serata sono stati immortalati dall’occhio attento di Arturo Ciotola e Alfredo Coppola, che con professionalità hanno saputo restituire l’atmosfera del Festival.

Il successo del Festival è stato suggellato non solo dall’entusiasmo della platea, ma anche dal forte messaggio di solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto ai senzatetto e, nel periodo natalizio, saranno distribuiti cibo e regali ai più fragili, in collaborazione con la mensa della Chiesa del Carmine.

Applausi, emozioni e impegno sociale hanno reso Napoli & Festival 2025 un evento memorabile. Il Politeama ha vissuto una serata che ha unito spettacolo e valori, confermando la forza della cultura come strumento di rinascita e di comunità.