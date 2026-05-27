MONTELEONE SABINO: OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI: SMANTELLATA BASE DI SPACCIO IN UN’AREA BOSCHIVA, ARRESTATO UN 27ENNE

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno concluso una mirata operazione antidroga che ha portato allo smantellamento di un bivacco clandestino, adibito a base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno di un’area boschiva nel comune di Monteleone Sabino.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di 27 anni, già noto alle Forze dell’Ordine e risultato irregolare sul territorio nazionale.

L’attività investigativa ha tratto origine dalle preziose segnalazioni pervenute da alcuni residenti della zona, i quali avevano notato un insolito e sospetto movimento di persone nei pressi della fitta vegetazione in località “La Cava”. I preliminari servizi di osservazione e monitoraggio predisposti dai militari dell’Arma hanno permesso di confermare l’ipotesi investigativa, localizzando con precisione il punto esatto di smercio della droga.

L’irruzione e la successiva perquisizione personale e locale eseguita sul posto hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 34 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 1 grammo di hashish, un bilancino di precisione con vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi, un machete e la somma in contanti di 130 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, espletate presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti, l’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, dove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale per i successivi accertamenti investigativi e di laboratorio.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.