MONTE TERMINILLO. AL VIA IL MODULO METEOMONT DEI CARABINIERI DELLA SCUOLA FORESTALE DI CITTADUCALE.

In questi giorni, circa 250 tra carabinieri e marescialli che stanno frequentando il corso di specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale sono impegnati, nell’ambito del modulo Meteomont, in esercitazioni esterne che si tengono sul Monte Terminillo a oltre 1600 metri di quota.

Le attività sono finalizzate al conseguimento della qualifica di osservatore meteonivometrico.

Ogni giorno l’Arma dei Carabinieri emette un bollettino nazionale di previsione sul pericolo di valanghe consultabile sul sito internet meteomont.carabinieri.it.

AMATRICE. PERDE IL FUCILE DOPO UNA BATTUTA DI CACCIA: 66ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.
