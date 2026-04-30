MOLLY, la parola alle donne dell’Ulisse. Il 20 e 21 maggio al Teatro delle Muse di Roma – Maria Sofia Palmieri sarà Molly Bloom in Molly. La scena teatrale romana si prepara dunque ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: il debutto di “MOLLY” appunto, un’opera scritta a quattro mani da Ester Palma e Giovanna Biraghi.

Il duo artistico Palma-Biraghi firma un testo che scava nell’universo femminile partendo dall’ultimo capitolo dell’Ulisse di James Joyce. Ester Palma, firma storica del Corriere della Sera, opinionista Rai e scrittrice, porta la sua sensibilità narrativa in questo progetto ambizioso che dà voce a una delle figure più complesse della letteratura moderna.

​Lo spettacolo e il cast

A dare corpo e anima a Molly Bloom sarà Maria Sofia Palmieri, che accoglie la sfida di interpretare un personaggio considerato dai più “inaccessibile”. Un ruolo che, per complessità e intensità, pochissime attrici hanno avuto il coraggio di affrontare finora.

​Accanto a lei, il pubblico potrà ammirare il talento di Maria Cristina Maccà, attrice di solida esperienza cinematografica e teatrale (nota al grande pubblico anche per il sodalizio artistico con grandi maestri del cinema italiano), la cui carriera è sinonimo di versatilità e rigore interpretativo.

​Una messa in scena multidisciplinare

Sotto la sapiente regia di Tommaso Arnaldi, lo spettacolo promette di essere un’esperienza sensoriale totale. Tra i momenti più suggestivi, l’esibizione di Maria Sofia Palmieri nelle vesti di artista aerialista: un’appendice narrativa che vedrà l’attrice esibirsi sul cerchio aereo, evocando le atmosfere e le suggestioni del cabaret degli anni ’20.

​Produzione e dettagli

Lo spettacolo, prodotto dalla Testaiuti Production, si avvale inoltre del disegno luci di Alice Tamburrino e della scenografia e locandina ideate da Dorotea Ottaviani.

​”MOLLY” non è solo un omaggio a Joyce, ma un’indagine viscerale sulla libertà femminile, in scena il 20 e 21 maggio 2026 presso il Teatro delle Muse (Via Forlì, 43).

​INFO E PRENOTAZIONI:

​Luogo: Teatro delle Muse, Via Forlì, 43 – Roma

​Date: 20 e 21 maggio 2026

​Produzione: Testaiuti Production

Roberta Nardi

Giornalista e Addetto Stampa

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