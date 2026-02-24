MILANO, UCRAINA, DE CORATO: «DA SINDACO/CSX DUE PESI DUE MISURE: SEMPRE VICINI A PRO-HAMAS, SPORADICI GESTI VERSO UCRAINI»

Milano, 24 Febbraio 2026 – «Oggi ricorre il quarto anniversario da quando c’è stata la vergognosa invasione russa dell’Ucraina attraverso l’offensiva militare della Federazione della Russia che ha provocato migliaia di morti, secondo l’Onu oltre 14mila vittime civili e la devastazione quasi totale dell’Ucraina stessa. In tutti questi anni, dal Sindaco Sala e da una buona parte della maggioranza di Palazzo Marino, sono arrivati davvero sporadici e rarissimi gesti di solidarietà verso il popolo ucraino. Forse non si contano nemmeno sulle dita di una mano! Altro peso e altra misura, per esempio, sono stati utilizzati verso i pro-Hamas. A questi ultimi, inoltre, è stato anche permesso lo scorso 19 settembre, di sospendere i lavori del Consiglio Comunale a Palazzo Marino, un gesto davvero raccapricciante aver interrotto una seduta Istituzionale! Oltre a ciò, ai i vari cortei dei fine settimana organizzati e promossi dai sostenitori di Hamas e della Palestina con il supporto di no-global, Centri Sociali, anarchici e antagonisti, più volte hanno partecipato anche in prima fila diversi esponenti del Centrosinistra milanese. A queste iniziative dei sabati/domeniche, oltre ad attaccare incessantemente il popolo ucraino, ci sono stati numerosi gesti d’odio verso Israele, nei confronti della Comunità Ebraica e anche verso vertici del Governo italiano».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.