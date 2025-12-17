MILANO, SAN VITTORE, DE CORATO (FDI): «LE GIUNTE ALBERTINI/MORATTI PROVARONO A SPOSTARLO MA LA SINISTRA, GOVERNO AMATO PRIMI MESI DEL ‘01, LO IMPEDI’»!

Milano, 17 Dicembre 2025 – «Leggo che il Sindaco Sala, proprio negli ultimi giorni, ha dichiarato che secondo lui è arrivato il momento di spostare il Carcere di San Vittore dal centro città e al suo posto fare un grande parco. Peccato che l’idea dello spostamento del carcere dal centro città era un progetto concreto e voluto dalle Giunte Gabriele Albertini prima e Letizia Moratti poi. Però, la sinistra di quei tempi (tanto per non cambiare) sia a livello locale che a livello nazionale fece le barricate e lo impedì. Soprattutto al Governo ci furono forti ostruzioni da parte del Governo Amato nei primi mesi dell’anno 2001. Ora Sala, che rappresenta il Centrosinistra a Milano, incredibilmente è tornato sui propri passi. Se non ci avessero contrastati anni fa, lo spostamento sarebbe già iniziato nel 2009 ed ora si sarebbe concretizzato».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.