MILANO, SALA ‘NON POSSIAMO PRENDERE CHI NON CONOSCE CITTA’’, DE CORATO (FDI): «CON GABRIELLI LO HA GIA’ FATTO

DA LUI SOLO “CHIACCHIERE E DISTINTIVO”».

Milano, 16 Gennaio 2026 – «Leggo le dichiarazioni odierne del Sindaco Sala il quale dice, parlando di sicurezza, di “non poter prendere chi non conosce Milano”. A dire il vero, il primo cittadino milanese ha già fallito mesi fa quando ha nominato come suo delegato alla sicurezza e alla coesione sociale Franco Gabrielli. Quest’ultimo, che non conosceva affatto Milano, non ha apportato nessun miglioramento alla città. Ricordo, inoltre, che da diversi anni il capoluogo lombardo, secondo le classifiche del Sole 24 Ore, è primo nell’indice della criminalità italiana. Non si è mai visto negli ultimi anni, inoltre, un Sindaco ricoprire una delega così importante come quella alla sicurezza per così tanti mesi. Ancora una volta, Sala, fa solo “chiacchiere e distintivo”».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.