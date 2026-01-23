MILANO, INQUINAMENTO, DE CORATO(FDI): «RESTRIZIONI SINDACO “GREEN” TOTALMENTE INUTILI, HANNO SOLO PEGGIORATO L’ARIA»

Milano, 23 Gennaio 2026 – «Leggo che nella sola giornata di ieri, le centraline di Arpa Milano, hanno registrato valori allarmanti, ben oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, in diverse zone della città. Questi dati allarmanti e sconcertanti evidenziano una volta in più le assurde e ideologiche scelte politiche del Centrosinistra che altro non hanno fatto che aumentare ogni giorno sempre di più l’inquinamento di Milano. Le varie Ztl oltre alle restrizioni imposte e istituite dall’Amministrazione di Centrosinistra, da Area B al consistente aumento di Area C e conseguente estensione anche ai sabati e alle domeniche dell’anno, dalle zone 30 km/h alle zone 15 (in alcuni casi), fino all’eliminazione di parcheggi e restringimenti di strade per creare inutili piste ciclabili, sono servite solamente a “mettere le mani nelle tasche” dei milanesi e a “massacrare” gli automobilisti! L’aria di tutto ciò non solo non è migliorata ma, viceversa, è peggiorata e continua a farlo. E’ stato tutto un fallimento come previsto! Sala, il Sindaco “green”, per una volta si faccia un esame di coscienza ed ammetta i propri errori».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.