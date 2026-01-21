MILANO, DE CORATO(FDI): «DELEGA SICUREZZA IN CAPO A SALA CONFERMA FALLIMENTO CSX».

Milano, 21 Gennaio 2026 – «Oggi è arrivata la conferma di quanto era già nell’aria, ovvero che il Sindaco terrà in capo a se la delega alla Sicurezza. Fa piacere ed è una buona speranza per i milanesi il fatto che nel Comitato che lo affiancherà ci sia l’ex Comandante Tullio Mastrangelo, autorevole e preparata persona come lo è anche l’attuale Comandante Mirabelli che sta svolgendo un buon lavoro al Comando di piazza Beccaria, al contrario di quanto fatto dall’ex Assessore Granelli e dal Comandante dei vigili a suo tempo nominato. Tutto ciò, però, non basta ad annullare il chiaro ed evidente fallimento della Giunta Sala di questi ultimi anni. L’ulteriore dimostrazione l’abbiamo avuta anche la scorsa notte dove un giovane peruviano è stato aggredito, derubato e accoltellato in viale Abruzzi. Quanto accaduto, purtroppo, è la normalità di ciò che avviene a Milano negli ultimi anni. Che sia mattino, pomeriggio, sera o notte, non c’è differenza alcuna. La città è un continuo susseguirsi di gravi fatti, da nord a sud, da est ad ovest. Ma Sala, come utilizza e soprattutto come continuerà ad utilizzarla la propria delega alla Sicurezza che ha deciso di tenere? E’ ancora convinto che “c’è volontà politica di far male a città” come ha dichiarato ieri? A mio parere manca la sua volontà, sia personale che politica, di contrastare in maniera ferrea e decisa l’alto tasso di delinquenza e criminalità. Quest’ultimo, infatti, da anni si è impossessato del capoluogo lombardo facendo sì che lo stesso, nonostante Polizia e Carabinieri facciano il massimo per fermarlo, diventasse il primo in Italia nell’indice della criminalità».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.