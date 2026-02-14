sabato, Febbraio 14, 2026

MILANO, DE CORATO(FDI): «ANCHE DOMANI L’ONDA ANARCHICA PRO-HANNOUN CON BENESTARE SINISTRA».

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
Milano, 14 Febbraio 2026 – «Domani pomeriggio in piazza della Scala è previsto un altro presidio dove, naturalmente, saranno presi di mira la Premier Meloni, i Ministri, gli israeliani e verrà ribadito il sostegno al criminale Mohammad Hannoun che è ancora in carcere. Domani assisteremo al solito indegno spettacolo dei pro-Pal, pro-Hamas, Centri Sociali, Antagonisti, No-Global con il solito benestare di un nutrito gruppo di attivisti di Sinistra, che manifesteranno a favore di chi è stato arrestato per aver finanziato i terroristi di Hamas. La nostra città non merita tutto ciò, è una vergogna per chi ci vive, lavora e chi ha profonde radici qui. Mi auguro, presto, qualcuno metta la parola fine a tutte queste settimanali sciagure».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

