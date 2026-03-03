MILANO, DE CORATO: «SOLITI STRANIERI RECIDIVI RILASCIATI DA MAGISTRATI

ORA CARCERE POI ESPULSIONE»

Milano, 03 Marzo 2026 – «La scorsa notte, una ventenne svedese, è stata aggredita e derubata da tre egiziani, tutti con precedenti, in una via semi-centrale quale è viale Monza. Come mai, questi delinquenti, nonostante i precedenti, erano ancora liberi in città? Occorre un giudizio più severo dalla Magistratura. Ora mi auguro che questi arabi scontino tutta la pena in carcere e poi vengano immediatamente rimpatriati. Milano non ne può più di tutti questi pregiudicati che continuano a seminare il panico in città, sia di mattina/pomeriggio che alla sera/notte».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

