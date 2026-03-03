martedì, Marzo 3, 2026

MILANO, DE CORATO: «SOLITI STRANIERI RECIDIVI RILASCIATI DA MAGISTRATI

ORA CARCERE POI ESPULSIONE»

Milano, 03 Marzo 2026 – «La scorsa notte, una ventenne svedese, è stata aggredita e derubata da tre egiziani, tutti con precedenti, in una via semi-centrale quale è viale Monza. Come mai, questi delinquenti, nonostante i precedenti, erano ancora liberi in città? Occorre un giudizio più severo dalla Magistratura. Ora mi auguro che questi arabi scontino tutta la pena in carcere e poi vengano immediatamente rimpatriati. Milano non ne può più di tutti questi pregiudicati che continuano a seminare il panico in città, sia di mattina/pomeriggio che alla sera/notte».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

VIP4PADEL
"Roma Capitale – Pianeta Acqua": approvato in Assemblea Capitolina ordine del giorno per candidare Roma Capitale dell'Acqua
VIP4PADEL

DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare.
Fascicolo premiato da Aci Treviso

Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell'Automobil Club Italia Treviso
CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

LA GARA SARA' TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di
ANTISEMITISMO, DE CORATO: «SOLIDARIETA' EBREI/COMUNITA' EBRAICA

ALTRO GRAVE FATTO MILANESE DOVE SINDACO TACE SU PRO-HAMAS». Milano,

OPERAZIONE "TRUCK & BUS" DELLE POLIZIE STRADALI DI ROADPOL

9 – 15 FEBBRAIO 2026 Le Polizie Stradali di tutta

"Roma Capitale – Pianeta Acqua": approvato in Assemblea Capitolina ordine del giorno per candidare Roma Capitale dell'Acqua

In mattina convegno e Lectio Magistralis con Jeremy Rifkin Roma,

