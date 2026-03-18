MILANO, DE CORATO (FDI): «AUSPICO PENE DURE PER ANTAGONISTI FERMATI DOPO INCIDENTI 22 SETTEMBRE»

Milano, 18 marzo 2026 – «La Procura di Milano ha emesso sei misure cautelari, oltre ad avere indagato altri otto soggetti, per la guerriglia scatenata dagli antagonisti il 22 settembre scorso in stazione centrale. In quell’occasione il reparto mobile di Milano contò 60 feriti su un totale di 120 agenti in organico. Auspico quindi che agli indagati, in caso di condanna, siano inflitte pene molto dure. I reati contestati sono gravi: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto abusivo di armi, ad esempio spranghe, e interruzione di pubblico servizio. Non posso poi fare a meno di ricordare che alcuni degli indagati appartenevano al centro sociale Lambretta al quale palazzo Marino ha di fatto ‘regalato’ una sede in via Rizzoli. Chiedo quindi che, in caso di condanna, la giunta torni suoi passi e liberi i locali che ha concesso agli antagonisti del Lambretta. Non è più tollerabile, infatti, che la sinistra sia compiacente con chi, aggredendo le forze dell’ordine, dimostra il proprio odio nei confronti dello stato e delle istituzioni tutte».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.