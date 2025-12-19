Milano-Cortina 2026, Fondazione Anna Mattioli tra i primi 20 progetti del programma “Italia dei Giochi”

La Fondazione Anna Mattioli tra sport, solidarietà e inclusione sociale. Lunedì 15 dicembre, nella affascinante cornice della Baita al 44esimo piano della Torre Allianz di Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti selezionati nell’ambito di “Italia dei Giochi”, programma promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a supporto del percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Nel corso dell’evento, la Fondazione Anna Mattioli di Parma, attiva nel contrasto al disagio sociale e alle fragilità giovanili, è stata premiata per le iniziative realizzate sul territorio in collaborazione con il programma “Italia dei Giochi”, distinguendosi per la promozione dei valori educativi, sociali e sportivi. A ritirare la targa di riconoscimento è stato il Presidente Roberto Pagliuca: “Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio. Essere selezionati dal Comitato Organizzatore dei Giochi Invernali tra i 20 migliori progetti – su oltre 520 candidature – ammessi al programma ufficiale dei Giochi rappresenta un risultato di straordinario valore. Un traguardo che premia l’impegno quotidiano della Fondazione in ambito sociale, la sostenibilità delle nostre azioni, l’attenzione all’inclusione e alla sana competizione, anche attraverso il valore dello Sport e la promozione della pratica sportiva. Ed è anche un incoraggiamento a proseguire con passione e responsabilità il lavoro rivolto ai bambini e alle famiglie, in particolare a quelle più fragili. Ringraziamo tutti coloro che credono e sostengono il nostro percorso”.

E proprio nel solco dei valori Olimpici e Paralimpici – sostenibilità, inclusività e fair play – pienamente condivisi dai progetti educativi promossi nelle scuole, la Fondazione Anna Mattioli ha sviluppato la campagna “Entra in squadra anche tu”, con un evento in programma a Parma l’8 gennaio prossimo, dalle ore 14.30 alle 20. Per l’occasione, Piazza Ghiaia diverrà spazio dedicato ai giovani e allo sport, in concomitanza con il passaggio della staffetta della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, previsto nel cuore della città. “Attraverso il programma “Allenàti per Vincere”, la Fondazione – aggiunge Pagliuca – prosegue il proprio impegno nella tutela dei minori anche mediante l’attività sportiva, invitando famiglie, scuole e associazioni del territorio a prendere parte ad un evento aperto e inclusivo. In collaborazione con l’Associazione Sportiva POP Street Soccer, la giornata offrirà ai ragazzi dai 6 ai 16 anni un’esperienza educativa e coinvolgente, con esibizioni di freestyle football, sfide uno contro uno, momenti di animazione, intrattenimento musicale con DJ set e numerose attività pensate per valorizzare lo sport come strumento di crescita e socializzazione”. Un pomeriggio di festa per celebrare lo sport e l’arrivo di un simbolo universale di pace e condivisione come la Fiamma Olimpica. “Nella consapevolezza maturata che lo sport, come anche di recente sottolineato a ragione da Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A, in fondo resta la più naturale e antica terapia di comunità. Valori e principi che costituiscono il fondamento dell’azione e della visione della Fondazione Anna Mattioli”, ha concluso Pagliuca.