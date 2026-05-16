Microsoft Word – _ maggio 2026 – comunicato stampa furto con strappo gran madre

STRAPPA LA COLLANINA A 73ENNE MA LEI RINCORRE GLI AUTORI E LI FA ARRESTARE

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa a 400 metri dalla chiesa della Gran Madre di Torino. Erano da poco passate le 9 del mattino quando, in via Monferrato angolo via Santorre Santarosa, due giovani – di cui il complice su un monopattino – si sono avvicinati a un’anziana settantatreenne per strapparle dal collo una collanina d’oro dal valore di 1000 euro.

La reazione della donna è stata però solerte e coraggiosa, tanto da rincorrere uno degli autori – quello che materialmente le aveva tolto la collana – con grande agilità, attirando l’attenzione dei passanti che hanno poi materialmente trattenuto uno dei due ragazzi fino all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri.

In pochi minuti, i militari della Stazione di Barriera Casale sono poi arrivati sul posto traendo in arresto il ventiquattrenne, nordafricano e senza fissa dimora sul territorio nazionale, resosi responsabile di “furto con strappo”.

L’anziana, rientrata in possesso della sua collanina, ha poi sporto denuncia dell’accaduto ai Carabinieri stessi che hanno proceduto all’arresto del giovane. Quest’ultimo, dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria dal G.I.P. del Tribunale di Torino.

Per il complice, invece, sono in corso le indagini per consentirne l’identificazione.