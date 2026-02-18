MICIGLIANO. I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, hanno intensificato le attività di vigilanza lungo la S.S. 4 “Salaria”, nel territorio comunale di Micigliano.

Durante tali controlli, i militari hanno proceduto al fermo di un furgone immatricolato in Bulgaria, con a bordo tre cittadini di nazionalità straniera. L’attività ispettiva ha consentito di rinvenire, occultata sotto il sedile posteriore del veicolo, una catena di fattura artigianale composta da bulloni di rilevanti dimensioni collegati tra loro mediante filo di ferro.

L’oggetto, per caratteristiche costruttive, peso e modalità di assemblaggio, è stato ritenuto potenzialmente idoneo ad arrecare offesa alla persona. A fronte della richiesta di chiarimenti, il conducente del mezzo, un cittadino romeno di 43 anni, non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile e lecita circa la presenza della catena all’interno del veicolo.

In considerazione dell’assenza di un giustificato motivo, è stata pertanto contestata la violazione della normativa vigente, che vieta il porto, al di fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, di oggetti atti ad offendere senza valida giustificazione.

L’oggetto è stato sottoposto a sequestro giudiziario e il conducente denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 4 della Legge 110/1975, in materia di porto di oggetti atti ad offendere.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.