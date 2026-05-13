Michel Emi Maritato alla Mubarak Mosque di Londra per il “Peace Symposium 2026”: dialogo, diplomazia culturale e cooperazione internazionale al centro del confronto mondiale

Il docente,ricercatore presidente di Assotutela ed esponente politico di Forza Italia Michel Emi Maritato prenderà parte a Londra al prestigioso “Peace Symposium 2026”, il simposio internazionale promosso dalla Ahmadiyya Muslim Jama’at, riconosciuto tra i più autorevoli momenti di confronto globale sui temi della pace, del dialogo interreligioso, della cooperazione tra i popoli e della stabilità internazionale.L’evento vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali, accademici, leader religiosi, diplomatici e personalità del mondo culturale provenienti da numerosi Paesi, riuniti in un contesto di altissimo profilo internazionale per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: la sicurezza globale, la convivenza tra culture, il contrasto all’estremismo e la costruzione di una nuova stagione di dialogo tra Oriente e Occidente.Michel Emi Maritato rappresenterà una delle presenze italiane invitate al tavolo internazionale del simposio insieme al Prof. Vasco Fronzoni e al Direttore Giovanni De Negri, in un contesto che vedrà convergere autorevoli esponenti del mondo politico, religioso e accademico internazionale.

“Accolgo con profondo senso istituzionale questo prestigioso invito internazionale che considero non soltanto un riconoscimento personale, ma anche un’importante occasione di rappresentanza culturale e politica per il nostro Paese. In un tempo segnato da tensioni geopolitiche, conflitti e profonde trasformazioni sociali, il dialogo tra civiltà e religioni costituisce uno strumento imprescindibile per la costruzione della pace e della cooperazione internazionale”, ha dichiarato Maritato.Un sentito ringraziamento è stato rivolto da Michel Emi Maritato al Califfo mondiale della Ahmadiyya Muslim Jama’at, Sua Santità Mirza Masroor Ahmad, guida spirituale di milioni di fedeli nel mondo e punto di riferimento internazionale per la promozione della pace e del dialogo tra i popoli, nonché all’Imam Ataul Wasih Tariq per il prestigioso invito e per l’attenzione riservata alla delegazione italiana.Nel corso della permanenza londinese è prevista anche una visita istituzionale alla storica moschea della comunità Ahmadiyya, realtà internazionale impegnata da decenni nella diffusione dei valori della tolleranza, del rispetto reciproco e della convivenza pacifica.

La partecipazione di Michel Emi Maritato al “Peace Symposium 2026” conferma il crescente protagonismo italiano nei grandi tavoli internazionali dedicati alla diplomazia culturale, al dialogo interreligioso e alla promozione di una nuova architettura di pace globale fondata sul confronto e sulla cooperazione tra le nazioni.