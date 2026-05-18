“Metti la cera” è il nuovo singolo del cantautore romano Nùma

Dal 22 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Metti la Cera”, il nuovo singolo di NÙMA. Scritto da Lorenzo Pompili insieme a Francesco Morettini e Vanessa Liodori per l’etichetta Mzk Lab, “Metti la Cera” è un brano che gioca con i proverbi popolari e i loro contrari, trasformandoli in immagini ironiche e surreali della contemporaneità. Un piccolo manifesto di sopravvivenza poetica in tempi incerti, dove “non ci sono più le mezze stagioni”, bisogna “arrangiarsi con quello che passa il convento” e, se arriva la pioggia, “basta avere un ombrela… ti ripara la testa”.

Tra sonorità calde e leggere incursioni elettroniche, il singolo mescola leggerezza e disincanto, costruendo un racconto quotidiano fatto di contraddizioni, resilienza e istinto di adattamento.

Hanno partecipato alla realizzazione del brano: Lorenzo Pompili e Vanessa Liodori (vocals), Michael Jhorg Tonanzi (percussioni), Nicholas Rutigliano (basso), Tommaso Salustri (chitarra acustica), Francesco Morettini (produzione e tastiere), Claudio Giordano (synth). Mix e master a cura di Tommy Bianchi presso 121 Decibel Studio di Firenze.

NÙMA (nome d’arte di Lorenzo Pompili) è un cantautore romano classe 1996, cresciuto a Sant’Oreste, tra le storie e i silenzi del Monte Soratte. La sua musica unisce la profondità della canzone d’autore italiana a sonorità indie-pop contemporanee, mantenendo sempre una scrittura sincera, diretta e viscerale. Con la band I Numeri a Caso, NÙMA ha calcato numerosi palchi e festival in tutta Italia, costruendo un percorso artistico riconoscibile per autenticità e forza interpretativa.

Nel 2022 esce il suo primo album Chiacchiere da bar sotto etichetta Mzk Lab al quale sono susseguite diverse collaborazioni tra cui quella consolidata con il produttore Francesco Morettini. Ha partecipato quest’anno con i Numeri a Caso alla trasmissione “Dalla strada al palco” in veste di artisti di strada, esibendosi in un featuring con Elettra Lamborghini.

Ama dire che scrive canzoni «per sincerità… e per risparmiare sull’analista».

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