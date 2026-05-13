Merysse arriva il 30 maggio alle ore 18:00 nella Basilica di San Crisogono con “Oltre il Concerto”: live tra cultura, voce e chitarra nel cuore di Trastevere.

Merysse torna a Roma con un nuovo progetto artistico che unisce musica, cultura e inclusione sociale. Sabato 30 maggio 2026 alle ore 18:00, nella storica Sala degli Arazzi della Basilica di San Crisogono, in Piazza Sidney Sonnino 44 a Trastevere, andrà in scena “Oltre il Concerto”, evento a ingresso libero costruito tra voce, chitarra e momenti narrativi.

La protagonista della serata sarà Merysse, nome d’arte di Maria Teresa De Pierro, artista impegnata negli ultimi anni in attività musicali e progettazione culturale tra Italia ed Europa. Sul palco sarà accompagnata dal chitarrista Michele Bertasi, in un live pensato per superare il format tradizionale del concerto.

L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva Sala degli Arazzi della Basilica di San Crisogono, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Trastevere. La scelta della location non è casuale: nel cuore di uno dei quartieri più simbolici di Roma, lo spazio contribuisce a creare un’atmosfera raccolta e immersiva, perfettamente in linea con lo spirito di “Oltre il Concerto”.

L’obiettivo è trasformare il live musicale in un’esperienza culturale partecipativa, dove musica, narrazione e patrimonio artistico dialogano con il territorio e con il pubblico.

Dietro il progetto artistico di Merysse c’è un percorso costruito tra formazione, attività discografica e iniziative culturali. Dopo gli studi presso le Lizard Accademie Musicali, l’artista ha proseguito la specializzazione alla Disney Italia di Roma, approfondendo tecnica vocale avanzata e doppiaggio cantato.

Negli anni ha collaborato con realtà legate a Sony Music Publishing, partecipato a esperienze internazionali come The Extreme Tour di Manchester e presentato iniziative culturali anche in sedi istituzionali europee, fino al Parlamento Europeo di Bruxelles.

Parallelamente alla musica, Maria Teresa De Pierro ha fondato le associazioni Istinti Artistici APS e Fusioni in Movimento ASD APS, realtà attive nella promozione culturale, nell’inclusione sociale e nei progetti rivolti ai giovani e al territorio.

“Oltre il Concerto” nasce proprio da questa visione: utilizzare la musica come spazio di connessione e partecipazione pubblica. Il progetto punta infatti a trasformare il live in un momento di dialogo tra arte e comunità, mantenendo centrale il coinvolgimento umano e culturale del pubblico.

Per Roma e per il quartiere Trastevere l’iniziativa rappresenta anche un’occasione di valorizzazione culturale di uno spazio storico spesso scelto per eventi artistici e musicali. In una fase in cui molti appuntamenti puntano esclusivamente sull’intrattenimento rapido, il format di Merysse cerca invece una dimensione più raccolta e partecipativa.

Tra le collaborazioni che accompagnano l’iniziativa figura anche Loredana Paolesse, presidente dell’associazione culturale “Il Cibo e l’Arte”, impegnata da anni nell’organizzazione di eventi dedicati alla valorizzazione artistica e culturale del territorio romano.



Nel panorama musicale romano e nazionale, Merysse sta costruendo un percorso riconoscibile che unisce cantautorato indipendente, progettazione culturale e impegno sociale. Pur restando fuori dai circuiti mainstream, l’artista ha consolidato negli anni una presenza crescente tra eventi culturali, iniziative artistiche e progetti istituzionali tra Roma, Bruxelles e altre realtà europee. “Oltre il Concerto” rappresenta la sintesi di questa visione: