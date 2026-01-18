domenica, Gennaio 18, 2026

salute

Ultime notizie

Meloni: “Non sono d’accordo con i dazi sulla Groenlandia. Ho sentito Trump e gliel’ho detto”

PRIMO PIANO
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read

Da Seul la premier commenta le parole del presidente americano: “Condivido l’attenzione che il presidente americano attribuisce alla Groenlandia e all’Artico”

di Roberto Antonini

ROMA – “La previsione di un aumento dei dazi verso i Paesi che hanno inviato militari in Groenlandia credo sia un errore e non la condivido”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Seul.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
San Valentino a Roma sulle tracce delle storie d’amore dei grandi della musica
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025