Maurizio Sarri operato al cuore: intervento riuscito. Ecco quando tornerà in panchina

La S.S. Lazio ha reso noto che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento medico dopo che gli è stata riscontrata una fibrillazione atriale

di Serena Tropea

ROMA – La S.S. Lazio ha reso noto che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento medico dopo che gli è stata riscontrata una fibrillazione atriale. Come comunicato dal club biancoceleste il tecnico si è sottoposto a una “ablazione transcatetere con tecnologia PFA” presso il Policlinico Tor Vergata di Roma.

L’intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale, considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale nel trattamento delle aritmie cardiache, con oltre trent’anni di esperienza nel settore. La procedura si è svolta regolarmente e ha avuto esito positivo.

Durante l’operazione era presente anche il medico sociale della Lazio, dottor Italo Leo, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione clinica. Secondo quanto riferito dal club, Sarri potrà riprendere regolarmente la guida della squadra nei prossimi giorni, senza particolari limitazioni.

La società biancoceleste e lo stesso allenatore hanno infine voluto ringraziare il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità dimostrata, sottolineando la qualità dell’assistenza garantita quotidianamente ai pazienti.

«Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»

