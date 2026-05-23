Masterclass AMIRA su Flambé e Cocktail: formazione professionale a Villa Signorini

Napoli, 19 maggio 2026 – Villa Signorini ha ospitato la Masterclass Flambé & Cocktails, evento promosso dalla sezione Napoli Campania di AMIRA – Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi. La giornata ha riunito professionisti dell’ospitalità, esperti del beverage, studenti, operatori HORECA, giornalisti e fotografi, con l’obiettivo di approfondire tecniche di sala e tendenze del settore.

I lavori sono stati aperti da Corrado Sorbo, padrone di casa, dal fiduciario AMIRA Napoli Campania Dario Duro e da Guido Avolio, maître di Villa Signorini. Gli interventi introduttivi hanno evidenziato l’importanza della formazione continua e del confronto professionale.

La conduzione è stata affidata a Nello Ciabatti, addetto stampa della sezione napoletana, Gran Maestro della Ristorazione e cerimoniere nazionale, che ha guidato il pubblico attraverso i diversi momenti dedicati a sala, bar e accoglienza.

Interventi tecnici e contenuti formativi

Il Gran Maestro della Ristorazione Flavio Amirante ha illustrato il ruolo dell’AMIRA e l’evoluzione della figura del maître, soffermandosi sul valore del servizio e sulla tecnica del flambé.

La parte dedicata alla mixology ha visto protagonisti Guido Avolio e Lino Marchese, che hanno analizzato l’evoluzione della professione del bartender e l’importanza dell’aggiornamento sulle tendenze internazionali. Il Maestro dei Vini Pasquale Brillante ha approfondito il tema dei cocktail NoLo, sempre più richiesti per rispondere alle esigenze di gusto e benessere.

Dimostrazioni pratiche

La sessione dimostrativa ha proposto:

Tagliolini al limone di Sorrento, crudité di gamberi e menta di Pietro Cacciapuoti , abbinati al cocktail Acidità alla Strega di Guido Avolio

, abbinati al cocktail Acidità alla Strega di Trilogia di scampi del Mediterraneo flambé di Gennaro Panìco , con NoLo Passion Fruit di Pasquale Brillante

, con NoLo Passion Fruit di Lasagnetta dolce croccante di Cacciapuoti, con il cocktail Frutado di Lino Marchese

Partecipazione dell’Istituto “De Medici”

Le studentesse dell’Istituto Alberghiero “De Medici” di Ottaviano, coordinate dal prof. Luigi Nunziata e con i saluti del dirigente scolastico Ing. Vincenzo Falco, hanno presentato la performance vincitrice del premio Miglior Cocktail al concorso nazionale AMIRA Le donne nell’arte del Flambé. Le allieve Carmela Luisa Soletti, Chiara Ferrara e Sharon D’Atri hanno eseguito piatto alla lampada, cocktail e vino in abbinamento.

Presenze istituzionali

Hanno preso parte all’evento:

Massimo Maiorano , consigliere nazionale AMIRA

, consigliere nazionale AMIRA Luigi Gargiulo , fiduciario Campania AIBES

, fiduciario Campania Rosario Lopa , portavoce della Consulta Nazionale Agricoltura e Turismo, con un intervento sulle normative per turismo e ristorazione

, portavoce della Consulta Nazionale Agricoltura e Turismo, con un intervento sulle normative per turismo e ristorazione Felice Greco e Michele Pisapia dell’Associazione Espresso Napoletano, per la tradizione del caffè

Chiusura dei lavori

Il fiduciario Dario Duro e la vice fiduciaria Anna Di Sandro hanno concluso la giornata ringraziando il segretario e tesoriere Massimo Marchini e il cerimoniere Marcello Simonacci, prima della consegna degli attestati ai nuovi iscritti AMIRA.

L’evento si è concluso con un buffet realizzato grazie al supporto delle aziende partner, confermando il ruolo di Napoli come centro di riferimento per la formazione e la valorizzazione delle professioni dell’accoglienza.

Foto a cura di Alfredo Coppola