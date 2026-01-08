Marino, in Regione ok a Odg del Pd su rilancio ospedale. Pace: “Ora tocca a Rocca”



“Marino, in Regione è depositato Odg del Pd su rilancio ospedale. Pace: “Ora tocca a Rocca”

“In occasione della approvazione del bilancio regionale, avvenuto al consiglio regionale del Lazio alla fine del mese di dicembre, è stato depositato un importante e significativo ordine del giorno sulla valorizzazione dell’ospedale San Giuseppe di Marino, presentato dal consigliere del Partito Democratico, Massimiliano Valeriani, su impulso del Pd Marino-Circolo Bruno Astorre. Si tratta di una notizia di grande rilevanza poiché l’odg impegna il governatore del Lazio, Francesco Rocca, a mettere in essere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia delle prestazioni sanitarie multispecialistiche e ambulatoriali del nostro nosocomio e al potenziamento delle prestazioni diagnostiche del San Giuseppe di Marino con l’attivazione anche del servizio di Risonanza Magnetica, così come previsto dal 2021. Questo porterebbe profondo giovamento al benessere della comunità di Marino e di tutti i Castelli Romani, che da quando c’è il centrodestra al governo della Regione Lazio, sta vivendo una retrocessione preoccupante della offerta sanitaria, ivi inclusa quella del nostro ospedale. L’auspicio dunque è che adesso la giunta Rocca passi dalle parole ai fatti e lavori seriamente per il rilancio del San Giuseppe e per l’attesa attivazione della risonanza magnetica. Nel frattempo, vogliamo ringraziare il consigliere regionale Valeriani per l’ordine del giorno presentato in consiglio regionale del Lazio in attesa della sua approvazione. La dimostrazione che la sanità non ha colore politico o ideologico: speriamo lo comprenda anche l’esecutivo regionale di centrodestra”.

Così, in una nota, il segretario cittadino del Pd Marino-Circolo Bruno Astorre, Daniela Pace”