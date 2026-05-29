Marco Colavecchio si conferma una delle figure più versatili e autorevoli della musica italiana contemporanea

Cassino (Fr) 29/05/2026

Il 2026 si conferma un anno d’oro per Marco Colavecchio, che prosegue la sua attività autoriale e produttiva con nuovi lavori e collaborazioni per Marco Masini, Arisa, Fred De Palma, singoli per: Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci.

Marco Colavecchio ha inoltre prodotto dischi e canzoni per Paolo Vallesi, Luisa Corna, Einar, Lisa, Alessandro Canino e Denisee, e corista autore e compositore del brano “Gli ultimi romantici” singolo contenuto nell’ultimo album di Eros Ramazzotti. Marco è inoltre autore e compositore di quattro brani dell’album “Battito Infinito” disco d’oro sempre di Eros Ramazzotti.

autore e compositore, insieme a Ramazzotti, Munda e Romitelli, del brano “El Paraiso Junto a Mi” dell’artista spagnolo Sergio Dalma, artista con il quale ottiene anche il disco d’oro.

Autore, compositore, produttore, arrangiatore e polistrumentista, vanta un percorso artistico di oltre trent’anni tra collaborazioni prestigiose, tournée nazionali internazionali e importanti produzioni discografiche.

Nato a Cassino il 14 novembre 1973, inizia a studiare musica all’età di sette anni sotto la guida del padre Antonio Colavecchio. Dopo gli studi di chitarra classica presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, intraprende fin da giovanissimo la carriera di autore, produttore ed arrangiatore.

A diciannove anni partecipa e vince il Festival di Ariccia, portato direttamente in finale da Rita Pavone e Teddy Reno, con il brano “Lontano da me”, in diretta su Rai 2. Da quell’esperienza nasce una lunga e stretta collaborazione con Rita Pavone e Teddy Reno due artisti internazionali come direttore artistico, arrangiatore, chitarrista e corista, partecipando anche a trasmissioni televisive nazionali come “Uno Mattina” e “Domenica In” accompagnando Teddy Reno al pianoforte.

Nel corso della sua carriera collabora con numerosi big della musica italiana e comincia ad essere apprezzatissimo da numerose etichette discografiche con il quale collabora negli anni come la Warner, Sony, Bmg, Universal music, e Sugar tra le collaborazioni più importanti con: Pino D’Angiò, Paolo Vallesi, Gatto Panceri, Luisa Corna, Fiordaliso, Francesca Alotta, Alessandro Canino ed Einar. Dal 2006 al 2009 entra a far parte degli O.R.O., famosa band per brani di enorme successo come “Vivo per lei” e “Quando ti senti sola”, come bassista arrangiatore e cantante, mentre dal 2009 al 2019 affianca stabilmente Paolo Vallesi come direttore artistico, arrangiatore, bassista e corista, co-producendo con lui l’unico album live della sua carriera, dal titolo “I Live You”.

Nel 2013 firma con Paolo Vallesi le musiche del film “Un angelo all’inferno” con Giancarlo Giannini. Nel tempo collabora inoltre con importanti autori artisti e produttori italiani ed internazionali, tra cui Eros Ramazzotti, Celso Valli, Nicolò Fragile, Alfredo Rapetti Mogol in arte Cheope, Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Diego Calvetti, Beppe Dati, Marco Ciappelli, Emilio Munda e Piero Romitelli.

Dal 2018 al 2022 è autore e compositore in esclusiva per Eros Ramazzotti, partecipando come autore, compositore e corista all’album “Battito Infinito”, che dà il titolo sia al disco sia al world tour.

Tra i lavori più significativi degli ultimi anni figurano:

“Che Natale è”, sigla natalizia di Radio Subasio interpretata da Gaetano Curreri, Raf, Anna Tatangelo, Nina Zilli e Orietta Berti;

“Il mio lato opposto”, scritto con Marco Masini per l’album “Perfetto Imperfetto”;

“Benedetti Amanti”, scritto con Giuseppe Anastasi per Arisa nell’album “Foto Mosse”;

“Disobbedire”, scritto con Fiorella Mannoia e divenuto titolo e singolo dell’omonimo album;

2025 autore e produttore della sigla di Radio Subasio “Natale per tutti”, interpretato da Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Noemi.

Nel 2025 firma “In un abbraccio”, insieme a Giuseppe Anastasi, per Loredana Errore e collabora al brano “Barrio Lambada” di Fred De Palma.

Sono appena usciti due singoli estivi scritti da Marco Colavecchio insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Mattia Cino: “BAM BAM BAMBINA” di Elettra Lamborghini e “POESIA” singolo scritto con Sal Da Vinci Federica Abbate, Alessandro La Cava e Mattia Cino ,Sal vincitore del Festival di Sanremo 2026 e si posiziona al quinto posto all’Eurovision , nel singolo di Sal Da Vinci “ Poesia “ Marco è autore ed ha suonato ed arrangiato chitarre e basso dando al brano un inconfondibile sound nuovo dal sapore fresco ed internazionale.

Un artista completo, capace di attraversare generi, produzioni e generazioni musicali mantenendo uno stile personale e riconoscibile.