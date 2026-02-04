Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione

ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale, per un solo voto. L’ex presidente del Coni ha perso al fotofinish la gara elettorale contro il cileno Neven Ilic, presidente dei Comitati Olimpici Panamericani: dopo una prima votazione terminata in pareggio, 48 a 48, al secondo turno ha deciso un’astensione, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Accetto con serenità l’esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni. Oggi più che mai, la mia priorità resta una sola: contribuire al successo dei Giochi Invernali del 2026, un appuntamento storico per il nostro Paese e per l’intero movimento olimpico”.

