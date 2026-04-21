Malagò apre il giro delle “consultazioni”: “Non so ancora se porterò avanti la mia candidatura”

Federcalcio in piena campagna elettorale. L’ex Presidente del Coni ha incontrato la Lega Serie A che lo supporta: “Ma voglio parlare anche con le altre componenti”

ROMA – Malagò sì, ma non per forza. La Federcalcio è in piena campagna elettorale, con l’ex presidente del Cono e Giancarlo Abete a sfidarsi. Malagò ha cominciato il suo giro di “consultazioni”, dalla Lega Serie A che lo ha lanciato come come suo candidato. “Mi sembrava doveroso iniziare da chi aveva pensato a me per l’ipotesi della candidatura. Ho incontrato la Lega Serie A e farò anche degli altri incontri. Oggi col presidente di B, domani con quello della Lega Pro e prima di fine settimana con le componenti che rappresentano giocatori e allenatori”.

“Ho rivisto vecchi amici, alcuni di vecchia data. Mi erano stati esposti i punti chiave dell’assemblea che si devono però fondere con le esigenze delle altre componenti. Questa è una federazione multidisciplinare e rappresenta gli interessi di tutti. Conosco molto bene questo ambiente, sono state due ore di chiacchierata che definirei straordinarie. Hanno parlato tutti, rinsaldando questa fiducia che mi fa molto raggelare nel senso buono del termine. Non so ancora se poterò avanti la mia candidatura, prima devo sentire anche le altre componenti della federazione. Ma non sono preoccupato del risultato elettorale del 22 giugno“.

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