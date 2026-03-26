Magliocchetti (FEDERSANITÀ) : a Roma il laboratorio “Ius et Salus Lab” sulla responsabilità penale delle direzioni strategiche

“Si è svolto ieri il laboratorio giuridico “Ius et Salus Lab”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a uno dei temi più delicati per il sistema sanitario: i profili di responsabilità penale delle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie. L’iniziativa, promossa da Federsanità Anci Lazio, ha riunito esperti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni per analizzare le implicazioni giuridiche legate alla governance sanitaria, in un contesto normativo sempre più complesso e in continua evoluzione. Tra i momenti più significativi dell’incontro, l’intervento del Procuratore Francesco Menditto, già Procuratore Capo del Tribunale di Tivoli, che ha offerto un contributo di alto profilo giuridico, fornendo spunti concreti e riflessioni approfondite su un ambito sempre più rilevante per chi opera nella sanità pubblica. Il laboratorio ha rappresentato anche un’occasione per ribadire l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale come strumenti fondamentali per rafforzare competenze, responsabilità e capacità decisionale all’interno delle aziende sanitarie. Un ringraziamento è stato rivolto alla direttrice Cristina Matranga per l’ospitalità, ai direttori generali presenti, allo staff organizzativo e ai rappresentanti di Federsanità nazionale e regionale, tra cui Fabrizio d’Alba e Fabio Attilia. Federsanità Anci Lazio ha ribadito l’impegno a promuovere ulteriori percorsi di approfondimento e crescita, nella convinzione che la qualità del sistema sanitario passi anche attraverso una maggiore consapevolezza giuridica e organizzativa”, Manuel Magliocchetti,

Segretario Generale Federsanità Lazio ﻿