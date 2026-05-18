Maccarese. Viabilità, strade chiuse il 24 maggio per la Corri Maccarese

Dalle prime ore del mattino modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento della “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”. Previsti divieti di transito e sosta lungo il percorso della gara.

A Maccarese cambia temporaneamente la viabilità per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”, organizzata dalla Running Club Fregene.

L’evento è in programma per il 24 maggio 2026 e comporterà una serie di limitazioni al traffico e alla sosta in diverse strade della località del litorale romano.

Secondo quanto disposto dal provvedimento temporaneo di disciplina del traffico, sarà istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Maria e nella strada interna adiacente priva di denominazione, nel tratto compreso tra il Castello di San Giorgio di Maccarese e l’intersezione con via Rospigliosi.

Le limitazioni saranno attive dalle 6 alle 12 del 24 maggio, e comunque fino al termine della manifestazione. L’ordinanza precisa che saranno esclusi dai divieti i mezzi di soccorso e di emergenza. Gli accessi saranno inoltre interdetti con transenne per motivi di sicurezza pubblica.

Ulteriori modifiche alla circolazione interesseranno il percorso della gara tra le 8.15 e le 10, limitatamente al passaggio degli atleti e fino a cessate esigenze. Il divieto di transito riguarderà via del Buttero, viale Maria, via dei Monti dell’Ara, Lungomare di Maccarese e via Praia a Mare, comprese tutte le strade che intersecano il tracciato della competizione.

La manifestazione sportiva è dedicata alla memoria di Fabrizio Bossoni e richiama ogni anno partecipanti e appassionati del territorio. Per residenti e automobilisti sarà quindi importante programmare gli spostamenti con anticipo, soprattutto nelle fasce orarie interessate dai divieti.

Le modifiche alla viabilità riguarderanno una delle aree più frequentate di Maccarese, compresa la zona del Castello di San Giorgio e il tratto verso il lungomare. Possibili rallentamenti e deviazioni anche nelle strade limitrofe durante il passaggio dei partecipanti.

Chi dovrà raggiungere il litorale o attraversare la zona nelle ore della manifestazione è invitato a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto.

L’evento conferma anche il ruolo crescente delle manifestazioni sportive locali come momento di aggregazione territoriale, con effetti concreti sulla viabilità e sull’organizzazione urbana del quadrante costiero del Comune di Fiumicino.



