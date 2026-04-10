Luigi Zeno protagonista al Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto

In evidenza anche il progetto “Pausa Caffè contro il Bullismo” con l’intervento di Daniela Del Prete

L’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli ha ospitato, mercoledì 8 aprile 2026, la quinta edizione del Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto, un evento che ha unito istituzioni, spettacolo e impegno civile in una serata dedicata al coraggio e alla legalità. L’evento, ideato nel 2009 da Leopoldo Manfredonia, presidente del Cral Comune di Napoli A.P.S., e realizzato quest’anno in collaborazione con Antonio Flaminio della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Napoli e Leone Produzioni S.r.l.s., ha rappresentato un momento di forte coesione sociale, riaffermando il valore della sicurezza come fondamento della vita civile e della comunità.

La conduzione è stata affidata ad Antonio D’Addio e Roberta Del Buono, con la direzione artistica di Melania D’Agostino.

La cerimonia si è aperta con l’Inno d’Italia e il saluto istituzionale del Commissario Notaio Dino Falconio, seguito dal primo riconoscimento al Questore di Napoli, Dott. Maurizio Agricola, ritirato in sua assenza dal Vicario Dott. Alfredo Carosella, per l’impegno nella gestione dell’apparato sicurezza in un territorio complesso come quello partenopeo.

Sono stati premiati anche il Vice Questore Aggiunto Daniele Palmieri per il Commissariato di Bagnoli e la 6ª Sezione Falchi della Squadra Mobile di Napoli, rappresentata dall’Ispettore Capo Fabio Abazia, per l’impegno profuso durante le manifestazioni legate all’America’s Cup e per la costante difesa dei diritti dei cittadini.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Salvatore Guangi, ha ricevuto una targa e rivolto un messaggio istituzionale.

Tra i riconoscimenti istituzionali anche quelli ad Angela Russo, consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio, e a Severino Nappi, coordinatore regionale della Lega.

Sul palco sono saliti inoltre il Segretario Generale Nazionale FSP Valter Mazzetti, il Segretario Nazionale Vicario Stella Cappelli, il Segretario Regionale Giovanni Panico, il Segretario Generale Provinciale Mauro Di Giacomo e il Segretario Provinciale Antonio Flaminio, ideatore dell’iniziativa, che ha letto una lettera dedicata agli operatori della sicurezza.

Musica, emozioni e memoria

La parte artistica ha visto alternarsi sul palco Ciro Giustiniani, Gianni Fiorellino, Monica Sarnelli, Mavi, Stefania Lay e Mariantonia Castaldo, che hanno regalato momenti di grande intensità emotiva.

Un momento particolarmente toccante è stato il Premio alla memoria del Maestro Vincenzo D’Agostino, consegnato da Salvatore Guangi a Melania D’Agostino e Gianni Fiorellino.

Premi speciali

Sono stati insigniti di una targa: Mario Carbone, Claudio Ciotola, Gennaro Accardo, Daniela Del Prete, Maggiore Ciro Guadagno, Dott. Dante Di Domenico (specialista in urologia). La Dott.ssa Carmela Serrone, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, ha presentato il suo libro “Diario di una sbirra”, accompagnata dalla proiezione della locandina.

Sono state consegnate pergamene anche a: Rosita Arpaia, giornalista; Franca Maria Rodelli, per l’impegno verso gli anziani; Radio Centro Campania (Giuseppe Vangone); Radio Studio Emme (Annamaria Viscardi).

Luigi Zeno, Miglior Giovane Attore Italiano protagonista della serie Netflix “Minerva – La Scuola”

Tra i momenti più intensi della serata, il riconoscimento a Luigi Zeno, premiato come Miglior Giovane Attore Italiano e per il suo impegno Sociale. Protagonista della serie Netflix “Minerva – La Scuola” e attore Rai Fiction nel film di “La Promessa di Patrizio”.

Zeno ha unito talento, sensibilità e impegno sociale, dedicando parte del suo intervento al tema del bullismo e al progetto “Pausa Caffè contro il Bullismo”.

Le sue parole hanno commosso la platea:

«Ricevere questo premio è un grande onore, ma soprattutto una responsabilità.

I valori di rispetto, legalità e sicurezza non devono restare parole: devono diventare scelte quotidiane. Il bullismo si combatte così: non restando in silenzio, ma avendo il coraggio di esserci per gli altri. Dedico questo riconoscimento a tutti i giovani che scelgono il rispetto invece dell’indifferenza.»

Il progetto “Pausa Caffè contro il Bullismo”

Tra i momenti più significativi, l’intervento di Daniela Del Prete, presidente di Dagal Creations APS e Narratrice d’Incanto, ideatrice del draghetto Drupi, mascotte che parla ai giovani con un linguaggio semplice e immediato.

Del Prete ha omaggiato la conduttrice Roberta Del Buono con la T‑shirt ufficiale di Dalila & Drupi, simbolo di un impegno concreto nella prevenzione del bullismo e nella promozione della cultura del rispetto nelle scuole.

Il suo messaggio ha invitato i ragazzi a non smettere mai di sognare:

«Sognare significa costruire. E costruendo, si realizza. Ogni sogno custodito diventa forza, protezione e futuro.»

Un gesto che ha unito sicurezza pubblica e sicurezza emotiva dei giovani.

Un’edizione che lascia il segno

Il Premio Sicurezza Campania 2026 si conferma un appuntamento di grande valore civile, capace di unire istituzioni, artisti e cittadini in un messaggio condiviso: la legalità è un bene comune da difendere ogni giorno.

L’edizione di quest’anno ha brillato grazie al talento di Luigi Zeno, alla forza educativa del progetto “Pausa Caffè contro il Bullismo” e alla partecipazione di una comunità che crede nella sicurezza come fondamento della convivenza civile. Si ringrazia Alfredo Coppola fotografo sempre presente e assiduo in tutti gli eventi ideati da Leopoldo Manfredonia.