 Luigi Zeno premiato dalla Polizia di Stato per il suo impegno contro il bullismo

La Campania si prepara a celebrare un evento di grande valore civile e culturale “Premio Sicurezza Campania” che si terrà a Napoli, presso l’Auditorium “La Porta del Parco” , Bagnoli. Organizzato dal Cral Comune di Napoli Aps che si è avvalso della collaborazione della Segreteria Provinciale di Napoli dell’Organizzazione Sindacale FSP Polizia di Stato e del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli Coroglio. La manifestazione è patrocinata da diverse istituzioni, tra cui: Comune di Napoli, Ministero della Cultura, Associazione Stampa Campania, Protezione Civile.

L’evento celebra il valore e la professionalità degli appartenenti alla Polizia di Stato, riconoscendo il loro impegno nella tutela della sicurezza dei cittadini. Durante la cerimonia, verranno premiati gli agenti che si sono distinti per il loro coraggio e professionalità e un riconoscimento dedicato a chi si distingue nella promozione dei valori di rispetto, legalità e sicurezza tra i giovani.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà Luigi Zeno, recentemente indicato come Miglior Giovane Attore, volto emergente con esperienze legate al mondo Netflix e Rai Fiction, e oggi punto di riferimento per molti ragazzi grazie al suo impegno sociale con il format “Pausa Caffè Contro il Bullismo”, un progetto dedicato ai giovani che unisce dialogo, ascolto e prevenzione, promosso dall’ Associazione Dagal Creations APS e Luigi Zeno.

Luigi Zeno sarà premiato per l’alto valore civile e morale dimostrato nell’impegno contro il bullismo e nella promozione dei principi di rispetto, legalità e sicurezza tra i giovani.

Un riconoscimento che sottolinea non solo il suo talento artistico, ma anche la sua capacità di utilizzare la propria visibilità per diffondere messaggi educativi e di forte impatto sociale.

Un appuntamento che celebra non solo un giovane talento, ma un esempio positivo di come arte, comunicazione e responsabilità sociale possano unirsi per costruire una comunità più consapevole e sicura.