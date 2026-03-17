Longevity Day Napoli 2026: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro dell’evento del 21 marzo

La medicina della longevità e le più moderne strategie di prevenzione saranno protagoniste a Napoli il 21 marzo con il Longevity Day, una giornata scientifica e divulgativa dedicata alla salute, alla qualità della vita e al benessere a lungo termine. L’evento si terrà a partire dalle ore 9 presso Villa Vittoria Posillipo, in via Francesco Petrarca.
Il Longevity Day nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra ricerca scientifica, medicina preventiva e scienze del movimento, offrendo strumenti concreti per comprendere come rallentare l’invecchiamento biologico e migliorare la propria salute attraverso stili di vita basati sulle evidenze.
L’iniziativa è promossa da tre professionisti impegnati da anni nello studio della longevità:
- Valerio Solari, medico chirurgo e longevity doctor
- Gabriele Fasce, biologo e nutraceutical specialist
- Luca D’Alterio, chinesiologo clinico e specialista nei processi di longevità applicati al movimento
Durante la giornata interverranno anche altri medici, ricercatori e professionisti del settore sanitario, contribuendo a un confronto multidisciplinare su uno dei temi più rilevanti della medicina moderna: vivere più a lungo mantenendo salute, autonomia e funzionalità.
Negli ultimi anni l’aumento di patologie croniche – osteoporosi, disturbi metabolici, malattie neurodegenerative, patologie vertebrali e tumori – ha reso evidente la necessità di un approccio preventivo integrato. Il Longevity Day risponde proprio a questa esigenza, offrendo contenuti aggiornati e basati sulla ricerca.
Tra i temi trattati:
- medicina della longevità e invecchiamento biologico
- prevenzione delle patologie croniche
- ruolo del movimento nella salute muscolo-scheletrica
- nutrizione, nutraceutica e regolazione metabolica
- gestione dello stress e qualità del sonno
- strategie scientifiche per migliorare performance e benessere nel lungo periodo
Particolare attenzione sarà dedicata al movimento come terapia, ambito in cui interverrà Luca D’Alterio, noto per le sue metodologie innovative nella chinesiologia clinica e nella prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche.
Il Longevity Day è pensato sia per professionisti della salute (medici, operatori sanitari, specialisti del movimento) sia per cittadini e pazienti interessati a comprendere come migliorare il proprio stile di vita in modo consapevole.
Come sottolineano gli organizzatori:
“La longevità non significa solo vivere più a lungo, ma vivere meglio, mantenendo autonomia, funzione e qualità della vita”.
Napoli diventa così protagonista di un evento che unisce scienza, prevenzione e cultura della salute, contribuendo a diffondere una nuova consapevolezza sul modo di vivere e prendersi cura del proprio corpo.