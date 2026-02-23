Lisbona: emozioni senza tempo, esperienze sempre nuove



Angoli nascosti, scorci privilegiati e un’ospitalità familiare autentica

Lisbona è una di quelle città che, anche tornando più e più volte, non smette mai di sorprendere: non resta uguale a sé stessa, ma si trasforma continuamente, offrendo sempre nuove suggestioni a chi la vive e a chi la visita. Per scoprire angoli nascosti e autentiche chicche basta spingersi nel polmone verde della Tapada da Ajuda fino all’Osservatorio Astronomico Reale, oppure passeggiare sul lungofiume di Cacilhas per godere di una delle viste più suggestive sul Tago, quando la luce accende l’acqua di riflessi dorati. E per rendere l’esperienza ancora più speciale, basta scegliere uno degli Heritage Hotels: dimore di charme gestite da famiglie portoghesi, dove l’ospitalità è sincera e ogni ospite viene accolto come a casa.

Energica, vitale, in continua trasformazione: cosi si presenta Lisbona, città mai uguale a sé stessa che ogni anno porta la voglia di rinnovarsi ad ogni angolo di ogni quartiere. Per chi la conosce già, offre infatti sempre qualcosa di nuovo; per chi la scopre per la prima volta, rimane stregato dal fascino scenografico delle atmosfere romantiche e decadenti che strizza l’occhio alla dinamicità e modernità che la proiettano in una capitale del futuro. Lisbona ha tante personalità e, per chi non ama i luoghi comuni, si svela con vere e proprie chicche che tanto piacciono ai visitatori più attenti e curiosi. E’ il caso, ad esempio, dell’Osservatorio Astronomico Reale, uno dei tesori più preziosi e meno conosciuti della città: si trova un po’ nascosto nel polmone verde di Tapada da Ajuda, un vasto parco storico vicino al Palazzo Nazionale di Ajuda, in un vecchio edificio del XIX secolo. Al suo interno si possono ammirare magnifiche strumentazioni, tra cui telescopi, che hanno catapultato il Portogallo sulla mappa scientifica mondiale. Nella Grande Sala Equatoriale si trova la maggiore attrazione, la Grande Equatoriale, ovvero una lente in ghisa e ottone lucido dal diametro di 38 centimetri ed un lunghezza focale di 7 metri, installata qui nel 1867: all’epoca veniva azionata a mano per seguire il movimento delle stelle. A rendere speciale questo luogo è anche il meraviglioso panorama che si gode dalla Tapada da Ajuda, immerso in un rilassante silenzio perfetto per contemplare la città dall’alto.

In Rua de Sao Bento, proprio di fronte al Parlamento portoghese, si trova il centro culturale gratuito la Casa do Parlamento, uno spazio interattivo che aiuta a capire meglio il funzionamento del Parlamento portoghese. Aperto a tutti, è un sito che permette diverse attività con esperienze pratiche che ricreano il funzionamento dell’Assemblea della Repubblica: è possibile simulare le attività legislative, registrare gli interventi su un pulpito riprodotto, ascoltare la musica dei discorsi su uno speciale jukebox, assistere a rievocazioni di dibattiti storici ricreati da attori su pannelli multimediali. Interessante anche la galleria per le mostre temporanee, che propongono sempre nuovi contenuti in particolare con temi legati alla cittadinanza e alla democrazia. Nel Beato Innovation District c’è Casa Capitao, ospitata nell’ex Manutenção Militar, uno spazio multidisciplinare dove si incontrano musica, arti visive e innovazione, location perfetta gli amanti della vita notturna di Lisbona grazie al ricco programma diversificato che include numerosi eventi. La location comprende anche spazi di coworking, arte urbana e una comunità variegata sempre pronta a vivere la città in modo vivace e diverso. Esperienza decisamente particolare è quella che si può provare al Centro Congressi Taguspark di Oeiras, dove le toilette sono a tema grazie alle installazioni artistiche che spaziano da un ballo in maschera a Venezia a soffitti ricoperti di giocattoli, per evidenziare come la creatività possa essere trovata in luoghi improbabili come le toilette, trasformando spazi utilitari in vere e proprie gallerie di design pronte per essere condivise. Si tratta di una vera e propria mostra alternativa che integra arte e audacia nei dettagli decisamente inaspettati.

E’ stato riaperto lo scorso luglio dopo lavori di restauro una delle location più emblematiche per ammirare la capitale dalla riva sud di Almada: Cais do Ginjal, il lungofiume di Cacjlhas, che offre una delle viste più privilegiate sul fiume Tago. Da sempre luogo capace di evocare emozioni forti, quello che un tempo era cuore industriale e marittimo della sponda sud, con magazzini e moli abbandonati, con il suo scenario decadente amato da fotografi, urban explorer e nostalgici, oggi si propone con la sua nuova e vibrante immagine, invitando abitanti e turisti a riscoprire il fascino delle sue spianate e dei suoi edifici storici. Questo spazio carico di memoria testimonia il suo legame con il passato grazie anche alla mostra a cielo aperto dedicata alla storia del Cais do Ginjal e al suo ruolo nella vita economica e sociale della città. Per scoprire e riscoprire Lisbona e le sue magiche atmosfere, ancora più suggestive durante il periodo di Pasqua, si può scegliere di soggiornare in uno degli Heritage Hotels, una catena di alberghi di charme collocati al centro storico, dove tradizione e modernità si coniugano per creare ambienti accoglienti ed intimi. L’ospite viene proiettato in quella che è l’ospitalità di altri tempi, quasi a ritrovasi in casa di amici. A gestire le 4 strutture, infatti, sono famiglie portoghesi che hanno cura di ogni dettaglio e non lasciano niente al caso, per farsi sentire davvero coccolati ed accolti.