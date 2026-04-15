L’Iran ora minaccia di bloccare tutto il Golfo Persico e il Mar Rosso. Trump: “La crisi mondiale? Ne è valsa la pena”

Guerra in Medio Oriente, giorno 47. Trump: “La fine della guerra è vicina, ho chiesto Xi Jinping di non fornire armi all’Iran, e lui mi ha risposto che non lo farà”

ROMA – Guerra in Medio Oriente, giorno 47. Dopo un primo incontro a Washington mediato dagli Usa. Israele e Libano hanno ribadito che le posizioni al tavolo sono distanti ma che si incontreranno di nuovo. Nel frattempo però Israele non ha mai smesso di bombardare il Libano e Hezbollah ha chiarito che in ogni caso non rispetterà eventuali accordi tra le parti. Trump, nel frattempo, continua a parlare più o meno a tutti, contro tutti.

14:50 – IL DIRITTO INDISCUTIBILE DI ARRICCHIRE L’URANIO

Il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che il diritto di Teheran ad arricchire l’uranio è “indiscutibile”, sebbene il livello di arricchimento sia “negoziabile”. il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei ha dichiarato che il diritto all’uso pacifico dell’energia nucleare non può essere “sottratto sotto pressione o attraverso la guerra”.



“Per quanto riguarda il livello e il tipo di arricchimento, abbiamo sempre affermato che la questione è negoziabile. Abbiamo sottolineato che l’Iran dovrebbe essere in grado di continuare l’arricchimento in base alle proprie esigenze”, ha aggiunto.

13:50 – L’IRAN MINACCIA DI BLOCCARE TUTTO IL GOLFO PERSICO

L’Iran rilancia e minaccia di bloccare la navigazione nel Golfo Persico, nel Mar d’Oman e nel Mar Rosso, se il blocco navale statunitense a Hormuz dovesse continuare. Il generale di divisione Ali Abdollahi, comandante del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, ha dichiarato che se il blocco “creerà insicurezza per le navi mercantili e le petroliere iraniane”, Teheran lo considererà una violazione del cessate il fuoco. E che le forze armate iraniane “non permetteranno che continuino le esportazioni o le importazioni nel Golfo Persico, nel Mar d’Oman o nel Mar Rosso”.

13:30 – “LA CINA E’ CONTENTA”

“La Cina è molto contenta che io stia riaprendo definitivamente lo Stretto di Hormuz. Lo sto facendo anche per loro – e per il mondo intero. Una situazione del genere non si ripeterà mai più. Hanno accettato di non inviare armi all’Iran. Il presidente Xi mi darà un abbraccio forte e caloroso quando arriverò lì tra qualche settimana. Stiamo collaborando in modo intelligente e molto bene! Non è meglio che combattere? Ma ricordate, siamo bravissimi a combattere, se dobbiamo farlo – molto meglio di chiunque altro”. Lo scrive su Truth social Trump.

13:10 – TRUMP: POTREMMO DISTRUGGERE TUTTI I LORO PONTI IN UN’ORA

“Potremmo distruggere tutti i loro ponti in un’ora. Potremmo distruggere tutte le loro centrali elettriche in un’ora”, ha detto Trump alla conduttrice di Fox News Maria Bartiromo. “Ma non vogliamo farlo”.

12:50 – TRUMP HA SCRITTO A XI JINPING

Donald Trump dice di aver scritto una lettera al presidente cinese Xi Jinping chiedendogli di non fornire armi all’Iran: Gli ho scritto una lettera chiedendogli di non farlo. E lui mi ha risposto per iscritto dicendo che, in sostanza, non lo farà. Xi è una persona con cui vado molto d’accordo”.

12:40 – TRUMP ABBASSA I PREZZI DELLA BENZINA

Donald Trump ha detto nell’intervista a Fox News che la guerra rallenterà la crescita economica, “ci sarà un duro colpo”, ha ammesso. Ha detto anche che “ne vale la pena”, per eliminare la minaccia iraniana. Ma poi ha detto anche che i prezzi del gas “caleranno molto presto e in modo significativo” , e che saranno “molto più bassi” prima delle elezioni di medio termine.

12:20 – 7.200 IRANIANI SALVATI DALLE MACERIE

Il presidente della Mezzaluna Rossa iraniana, Pir Hossein Kolivand, ha dichiarato che le squadre di soccorso hanno tratto in salvo oltre 7.200 iraniani dalle macerie dopo i bombardamenti statunitensi e israeliani durante la guerra. Il bilancio delle vittime in Iran dall’inizio della guerra, il 28 febbraio, non è ancora del tutto chiaro, ma l’agenzia di stampa iraniana per i diritti umani ha affermato che, fino a mercoledì scorso, almeno 1.701 civili, tra cui 254 bambini, erano rimasti uccisi.

11:30 – PEZESHKIAN: “L’IRAN VUOLE IL DIALOGO NON LA GUERRA”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto che “l’Iran non cerca la guerra né l’instabilità e ha sempre posto l’accento sul dialogo e sul confronto costruttivo con i vari Paesi. Tuttavia, qualsiasi tentativo di imporre la propria volontà o di costringere un Paese alla resa è destinato al fallimento e la nazione iraniana non accetterà mai un simile approccio”.

10:30 – L’ASSE CINA-RUSSIA

Xi Jinping ha chiesto alla Russia di contribuire a promuovere un “ordine internazionale più giusto ed equo” di fronte a una situazione internazionale “in continua evoluzione e turbolenta”. Parlando a Pechino con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il leader cinese ha detto che, in un contesto di tale instabilità, le relazioni tra Cina e Russia sono “particolarmente preziose”.

9:00 – L’AIEA: SENZA DI SOLO UNA PARVENZA DI ACCORDO

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) Rafael Grossi dice che qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra deve includere misure “molto dettagliate” per verificare le attività nucleari di Teheran. Perché “l’Iran ha un programma nucleare molto ambizioso e di vasta portata, quindi tutto ciò richiederà la presenza degli ispettori dell’AIEA. Altrimenti, non ci sarà alcun accordo. Ci sarà solo l’illusione di un accordo.” Ha aggiunto che qualsiasi accordo sulla tecnologia nucleare “richiede meccanismi di verifica molto dettagliati”.

8:20 – VANCE CONTESTATO DAI GIOVANI DI DESTRA

J.D. Vance è stato contestato all’Università della Georgia, davanti alla platea conservatrice di Turning Point USA (l’organizzazione fondata da Charlie Kirk). Un contestatore gli ha gridato che l’amministrazione Trump sta uccidendo bambini a Gaza. E che “Gesù non approva il genocidio”. Vance ha concordato: “Certamente Gesù non lo approva”.

8:00 – TRUMP: LA GUERRA E’ QUASI FINITA

L’inarrestabile Trump ha parlato a Maria Bartiromo di Fox News: “Penso che la guerra sia quasi finita, la considero molto vicina alla fine”.

7:45 – FMI: PERICOLO RECESSIONE

Il Fondo monetario internazionale ha avvertito che un aggravarsi del conflitto contro l’Iran e il protrarsi delle “perturbazioni” nei mercati petroliferi potrebbero spingere il mondo verso una recessione.

Secondo l’organizzazione, che ha sede negli Stati Uniti, nello scenario peggiore ripetuti “shock” nel mercato dell’energia rallenterebbero la crescita economica globale al 2 per cento, rispetto all’attuale 3,1 per cento.

7:30 – IL BLOCCO E’ COMPLETO

“Le forze statunitensi hanno completamente bloccato il traffico economico via mare da e per l’Iran”, scrive sui social l’ammiraglio Brad Cooper, il comandante del Comando centrale delle forze armate americane, a proposito del blocco navale americano dello Stretto di Hormuz.

7:15 – VANCE: L’IRAN PROSPERERA’ SENZA IL NUCLEARE

J.D. Vance dice che l’Iran “prospererà” se si impegnerà a non dotarsi di armi nucleari. Il vicepresidente americano lo ha detto Intervenendo a un evento di Turning Point USA in Georgia, aggiungendo che Trump “non vuole concludere un piccolo accordo. Vuole concludere un grande accordo. Renderemo il Paese economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano a entrare nell’economia mondiale“.

7:00 – TRUMP PROMETTE “DUE GIORNI STRAORDINARI”

“Penso che assisterete a due giorni straordinari”, ha detto Trump al giornalista della ABC Jonathan Karl. Il Presidente americano ha lasciato intendere che i colloqui con l’Iran potrebbero riprendere in Pakistan, e che “potrebbe finire in entrambi i modi, ma penso che un accordo sia preferibile perché così potranno ricostruire… Ora hanno davvero un regime diverso. In ogni caso, abbiamo eliminato i radicali”.

6:30 – DI NUOVO IL PAPA

Trump è tornato su Truth, di nuovo contro il Papa: “Qualcuno per favore può dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione”.