Libri: “Odio Innocente” di Domenico Romeo premiato all’XI edizione del Premio Letterario Caffè delle Arti di Roma

E’ stato il romanzo Odio Innocente, edito da Armando Editore, del criminologo reggino Domenico Romeo, a distinguersi all’XI edizione del Premio Nazionale Letterario Caffè delle Arti, manifestazione che si è svolta a Roma e che ogni anno ha riunito autori, editori e operatori culturali da tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 29 novembre, presso il Centro Congressi “I Cavour” della Capitale. La giuria, dopo aver valutato oltre 700 opere pubblicate tra il 2024 e il 2025 e al termine di un anno di attento lavoro di selezione, ha individuato i libri vincitori per categoria, attribuendo a Odio Innocente un importante riconoscimento letterario. All’autore e al romanzo è stato infatti conferito il Premio d’Onore della Giuria, unitamente a una Segnalazione di Merito, a testimonianza del valore narrativo e culturale dell’opera.

Nel corso della cerimonia, Domenico Romeo ha dichiarato: «Nell’anno che rievocava i cinquant’anni dall’uccisione di Pier Paolo Pasolini, non avrei mai potuto immaginare di essere destinatario di un premio letterario per un mio noir in cui spiccava la figura del poeta. È anche a lui che ho dedicato questo riconoscimento».

Pubblicato da Armando Editore, Odio Innocente è stato accolto come un noir di forte impatto storico e politico, capace di condurre il lettore nel ventre oscuro degli anni Settanta, tra eversione clandestina, traffici illeciti, apparati deviati dello Stato e ossessioni ideologiche. Al centro della narrazione, la figura di Matteo, uomo ambiguo e violento, la cui ossessione per la morte di Pier Paolo Pasolini ha rappresentato il motore di una ricerca che si è sviluppata lungo una linea di confine labile tra Stato e antistato, bene e male, colpa e redenzione.

Il riconoscimento ottenuto al Premio Caffè delle Arti ha confermato l’attenzione della critica verso un’opera capace di coniugare rigore narrativo, profondità psicologica e ricostruzione storica, restituendo uno spaccato intenso e inquieto di una delle stagioni più complesse della storia italiana contemporanea.

Sinossi

Italia, anni Settanta: a pochi anni dallo scoppio del ’68, l’uccisione di Pier Paolo Pasolini, con le sue connessioni a tinte fosche, fa esplodere anime violente e fragili, realtà borderline. Viene così sconvolta la vita di Matteo, un uomo appartenente al neofascismo militante e violento, ossessionato dalla figura di Pasolini e dalla sua morte al punto da cercare la verità sul caso come ragione di vita. Attraverso la sua doppiezza morale, che lo spinge di nascosto a servire l’eversione nera seppure appartenendo a gangli dello Stato, emergono figure insolite di terroristi ex latitanti riabilitati pronti ad aiutarlo in questa missione, esoterismo e poteri impossibili da definire, in una linea di demarcazione labile fra Stato e antistato, bene e male, dove il mondo degli infiltrati presenta personalità lucide e deliranti. In tale narrazione letteraria, il lettore verrà assorbito in un viaggio nel ventre degli anni Settanta, all’interno della vita dei personaggi le cui trame, talmente forti e reali, sortiscono un impatto emotivo diretto attraverso la costruzione di personalità fondate sul senso della colpa, dell’” idea”, dell’amicizia e della vendetta. Una storia fra eversione clandestina e malavita organizzata, che scardina il guscio della guerra civile italiana ideologica degli anni di piombo fra neofascisti e marxisti-leninisti, sul traffico della droga e delle armi negli ambienti dello spontaneismo armato, dagli anni Settanta fino al terzo millennio.

Biografia dell’autore

Domenico Romeo nasce a Reggio Calabria nel 1974. Docente di Criminologia presso il Master di Criminologia Promethes Calabria, criminologo presso l’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti con sede a Corsico (MI). Ha curato la pagina di Criminologia del giornale Il Lametino di Lamezia Terme occupandosi di Cold Case, e la pagina di critica culturale della testata giornalistica Lameziainstrada di Lamezia Terme, denominata “Spazio Domenico Romeo”. Scrittore, Odio Innocente è il suo settimo libro all’attivo.