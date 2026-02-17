martedì, Febbraio 17, 2026

L’ex Vice Comandante della Polizia Locale Paolo Borelli si schiera con

Ferrarini: “Ho deciso di candidarmi perché apprezzo la sua serietà ed

il progetto di riscatto per Albano”

“La candidatura di Paolo Fabio Borelli nella mia lista civica è un

valore aggiunto per tutta la coalizione. Già Vice Comandante della

Polizia Locale di Albano, con una brillante storia sportiva alle

spalle, nonché profondo conoscitore della città e delle sue dinamiche

sociali, con la sua decisione di scendere in campo in prima persona

dimostra come la nostra proposta si stia radicando nella comunità

albanense e stia riscuotendo sempre più consensi, anche oltre le

appartenenze politiche”. Lo dichiara Massimo Ferrarini, candidato

Sindaco del centrodestra, presentando la candidatura di Paolo Fabio

Borelli nella sua lista civica.

“Ho deciso di impegnarmi – ha dichiarato Paolo Fabio Borelli – perché

sento necessario continuare il mio servizio a disposizione dei

cittadini. Lo faccio perché conosco personalmente Massimo Ferrarini,

la sua serietà e competenza, ed il suo progetto di riscatto e

rinascita per Albano. Abbiamo una grande opportunità, Ferrarini è

l’uomo giusto per interpretare il cambiamento”. Conclude Borelli.

