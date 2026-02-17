L’ex Vice Comandante della Polizia Locale Paolo Borelli si schiera con

Ferrarini: “Ho deciso di candidarmi perché apprezzo la sua serietà ed
il progetto di riscatto per Albano”
“La candidatura di Paolo Fabio Borelli nella mia lista civica è un
valore aggiunto per tutta la coalizione. Già Vice Comandante della
Polizia Locale di Albano, con una brillante storia sportiva alle
spalle, nonché profondo conoscitore della città e delle sue dinamiche
sociali, con la sua decisione di scendere in campo in prima persona
dimostra come la nostra proposta si stia radicando nella comunità
albanense e stia riscuotendo sempre più consensi, anche oltre le
appartenenze politiche”. Lo dichiara Massimo Ferrarini, candidato
Sindaco del centrodestra, presentando la candidatura di Paolo Fabio
Borelli nella sua lista civica.
“Ho deciso di impegnarmi – ha dichiarato Paolo Fabio Borelli – perché
sento necessario continuare il mio servizio a disposizione dei
cittadini. Lo faccio perché conosco personalmente Massimo Ferrarini,
la sua serietà e competenza, ed il suo progetto di riscatto e
rinascita per Albano. Abbiamo una grande opportunità, Ferrarini è
l’uomo giusto per interpretare il cambiamento”. Conclude Borelli.